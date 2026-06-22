6月22日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

朝から日差しがありますが、局地地的な雨の可能性があり、降らないとは言い切れない状況です。夕方からは広い範囲で雨の予想となっています。お出かけには傘を持っていた方が良さそうです。日中の最高気温は熊本市で29℃の予想で、日が差すと暑くなりそうです。

明日以降の天気

明日23日(火)はまとまった雨となるでしょう。朝から本降りの雨となり、1日中降り続く見込みです。水曜日からは梅雨前線がさらに北上するため、雨が激しく降る所があり、大雨となるおそれもあります。木曜日から金曜日、そして週末にかけても雨の予報が続いています。今週は梅雨前線が九州に停滞しやすく台風7号の暖かく湿った空気が流れ込むと前線の活動が活発になるおそれがあり、大雨に十分な注意が必要です。

明子のささやき

明日23日（火）は雨で気温が上がらず、「梅雨寒（つゆざむ）」となりそうです。熊本市では最高気温が22℃の予想で、これは4月中旬並みの涼しさです。阿蘇市でも最高気温が20℃の予想となっており、各地で今日より日中の気温がかなり低くなります。雨がずっと降り続いて気温が上がらないため、ひんやりと感じられるところもありそうです。長袖や羽織るものを1枚用意するなど、服装選びには気をつけてお過ごしください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。