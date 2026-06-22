「スーパー戦隊シリーズ」のレギュラースーツアクターとして活躍した俳優の清家利一（せいけ・りいち）さんが、20日に死去したことがわかった。59歳。本人のアカウントを通じ、家族が伝えた。清家さんは今年4月に抗がん剤治療を受けていることを公表していた。

家族が本人のXを通じ「このたび、清家利一は6月17日に永眠いたしました。6月20日に家族に見守られながら無事に葬儀を執り行うことができました。生前お世話になった皆さま、応援してくださった皆さまへ、心より感謝申し上げます。本人は多くの方々とのご縁に恵まれ、たくさんの方に愛されながら幸せな人生を送ることができました。そのご縁に、家族一同心から感謝しております」と感謝を伝えた。

今年5月14日にはXに近影を載せ「入院してから1ヶ月と少し まだ退院出来ない 抗がん剤治療はまだ続く」とつづりながらも「元気です でもとにかく暇だ！」と記していた。

突然の訃報に、「NON STYLE」石田明は「清家さんにたくさんのこと学ばせていただきました。殺陣が出来るようになったのも清家さんのおかげです。本当にありがとうございました」と感謝を投稿。俳優・長田成哉や鈴木浩文らから追悼の声が上がった。

清家さんは1966年9月6日、愛媛県出身。ジャパンアクションエンタープライズ（JAE）所属。85年に「電撃戦隊チェンジマン」の戦闘員役でデビュー。「轟轟戦隊ボウケンジャー」からスーツアクターとしての活動を本格化させ、スーパー戦隊シリーズのレギュラーに。「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」「王様戦隊キングオージャー」「爆上戦隊ブンブンジャー」「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」と、今年まで活躍していた。