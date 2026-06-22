サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、メキシコのモンテレイで１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。

Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんは、得点ラッシュの裏で日本の確かな成熟度を見た。（デジタル編集部）

これまで７度のＷ杯で一度しか勝てていなかった1次リーグ第2戦、そしてＷ杯史上通算１０００試合目というメモリアルな試合で、日本はチュニジアに4−0の快勝を収め、3大会連続の突破に大きく前進した。

前回カタール大会ではドイツに逆転勝ちした第１戦から、先発５人を入れ替えて臨んだコスタリカ戦で敗れた。今回は４人の入れ替えで、ターンオーバー（大幅な選手の入れ替え）と言うには微妙だが、森保一監督は「絶対にターンオーバーしていくと決めつけることは、今回はしないようにと柔軟にした」と、言葉にはこだわらなかった。あくまで出場したのが「今日のベスト（メンバー）」と言い切った。

指揮官が送り出したそのイレブンを安心して見ていられたのは、試合開始４分という早い時間の先制点で、チュニジアの出はなをくじいたこともある。それ以上に安定感を与えたのは、これまで培ってきた、連動した守備だ。たとえボールを失っても、すかさず奪還に動く。それも一の矢、二の矢、さらには三の矢といわんばかりに複数の選手が体を寄せて相手の自由を奪い、選択肢を狭め、最後には見事に獲物をからめ取ってしまう。

その良い守備からの攻撃に、チュニジアのエルベ・ルナール監督は「残念ながら実力差を示した結果。守備のトランジション（切り替え）、組織力が足りなかった」と肩を落とした。日本の即時奪還からの素早い攻めに、チュニジアの選手たちは大いに面食らっただろう。その局面を打開するための手立てを個人的にチームとしても持たず、日本選手に囲まれて苦し紛れのパスも目についた。特にタッチライン際では逃げ場を失い、包囲網からの脱出は至難の業だった。

得点のシーンはもちろん素晴らしい。それと同じように、日本の守りを見るのは楽しみの一つになっている。変な言い方かもしれないが、日本がボールを失った瞬間は「さあ、どう出るか」といった別の期待感もある。そこには長きにわたって熟成してきた守備の技術が詰まっているからだ。

初戦に大敗で絶体絶命のチュニジアが監督交代という非常手段に訴えたものの、さすがに数日間では実力差を埋め切れるものではなかった。その点は割り引いて考える必要がある。

日本は２５日（日本時間２６日）には1次リーグ突破を懸けるスウェーデン戦が控えている。北欧の強豪は、初戦でチュニジアに5−1と大勝しながら、次戦はオランダに1−5と大敗し、やはり決勝トーナメント進出を決めたい。もちろん、日本の守り方は十分に検討しているだろう。

その打開策として、局地戦を避け、後方からロングボールを日本陣内に蹴り込んでくるというやり方も予想される。それをビクトル・ヨケレス、アレクサンダル・イサクという強力２トップにつなげ、よりゴール近くで個の勝負に託す。もちろん、森保監督はじめ、日本のコーチングスタッフはその対策を練っているはず。新たなテーマを前にして、その研究の成果に期待したい。

いしかわ あきら サッカー専門誌記者としてキャリアを始め、サッカーに特化した編集、執筆の道を歩んできた。ＦＩＦＡワールドカップ取材は１９８２年スペイン大会から続き、今回が１２度目。