◇ナ・リーグ フィリーズ−メッツ（2026年6月21日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が21日（日本時間22日）、本拠でのメッツ戦に「2番・DH」で先発出場。2回に29号3ランを放ち、5年連続となる30本塁打に王手をかけた。

2点リードの2回1死一、二塁で迎えた第2打席で相手先発・ピーターソンの内角直球を振り抜くと、打球は右中間スタンド中段席に着弾。飛距離418フィート（約127・4メートル）の29号3ランでリードを広げ、本拠のファンたちも立ち上がって大喜びした。

15−3と大勝した前日のメッツ戦も3本塁打を放つなど大暴れしており、この日の29号でシーズン換算61発ペース。自己最多はタイトルを獲得した昨季の56本で、キャリアハイを上回る勢いで本塁打を量産している。

また、29号は両リーグ最多でア・リーグトップのアルバレス（アストロズ）に4本差。同じナ・リーグでも2位のグッドマンに8本差を付け、2年連続のタイトルへ独走している。

米サイト「ブリーチャー・リポート」のティム・ケリー記者が自身のX（旧ツイッター）で、昨年、シュワバーが29号を放ったのは「7月9日だった」と紹介。その上で「彼は今季すでに29本を放っており、今日は6月21日」と今季の本塁打がいかにハイペースで量産されているかとつづった。