渡部聖弥が3ランの西武が連勝

パーソル パ・リーグ公式戦3試合が21日に行われた。西武は5-3でオリックスを下し、連勝でカード勝ち越しを決めた。4回に小島大河捕手と平沢大河内野手に適時打、渡部聖弥外野手の5号3ランで一挙5得点を奪取。先発・渡邉勇太朗投手は6回3失点で4勝目を挙げた。敗れたオリックスは先発・九里亜蓮投手がNPB通算1500投球回を達成したが、6回5失点と誤算。打線では杉澤龍外野手がプロ初本塁打が飛び出した。

ソフトバンクは8-0で日本ハムに完封勝利。先発の前田悠伍投手は7回無失点の粘投を見せ、無傷の5連勝を飾った。打線は4回に栗原陵矢内野手の20号ソロで先制し、5回には石塚綜一郎捕手と川瀬晃内野手の連続適時打などで計8点を奪った。一方の日本ハムは、散発6安打と打線が沈黙した。

ロッテは7-4で楽天に勝利。初回に先制を許したが、直後に佐藤都志也捕手と山口航輝外野手の連続適時打で3点を奪い逆転した。先発・小島和哉投手は7回2失点。救援陣が一度は同点に追い付かれたが、8回に山口の10号2ランなどで3点を勝ち越した。八木彬投手が7勝目をマークし、5打点の山口は3年ぶりの2桁本塁打に到達した。楽天は、6番手・加治屋蓮投手が踏ん張れなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）