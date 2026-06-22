今大会は3位でも8か国が突破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0で撃破した。1勝1分けで勝ち点は4。F組最終戦となる25日（同26日）のスウェーデン戦の前に、決勝トーナメント（T）進出が決まる可能性が出てきた。

日本はスウェーデン戦で引き分け以上なら2位以内での決勝T進出が決まり、負けても3位突破の可能性がある。一方で、試合を待たずに決勝T進出が決まるパターンも存在する。

各組3位で決勝Tに進むのは、勝ち点の上位8チーム。日本はここまで1勝1分けで「4」としている。

1次リーグ最終戦は24日（日本時間25日）にB、C、A組の順に行われ、25日（同26日）は日本のF組の前にE組の試合がある。

各組最終戦の組み合わせではA、B、C、E組の3位が勝ち点3以下となる可能性があり、そうなった場合はスウェーデン戦を待たずに日本の1次リーグ突破が決まる。

日本のF組は1位ならC組2位、2位ならC組1位と決勝T1回戦で対戦。C組はブラジル、モロッコが抜ける公算が高い。3位突破の場合は1回戦でフランスと当たる可能性がある。元日本代表の本田圭佑は、チュニジア戦の解説で「くじ運なんなん！」と嘆いていた。



（THE ANSWER編集部）