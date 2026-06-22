ソフトボールで２００８年北京、２１年東京五輪金メダリストの“鉄腕”上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）がスポーツ報知のＷＥＢインタビュー「鉄腕ストーリー」で新たな“壁”とぶつかったリーグ前半戦を総括した。７月に４４歳を迎えるレジェンドは、２８年ロサンゼルス五輪の出場権につながるＷ杯予選、前人未踏の７連覇が懸かる愛知・名古屋アジア大会への思いも口にした。

上野は“壁”とぶつかっていた。５月３１日の豊田自動織機戦で２番手として登板し、サヨナラ負け。先発した６月６日の伊予銀行戦では３回４失点と打ち込まれ、今季３敗目。チームもリーグ初の３連敗を喫した。

「３連敗はチームとしても大きなダメージ。あまり連敗するチームではないと思っているし、自分も選手を続けてきて、３連敗というのはここまでなかったんじゃないかと思うので、ショックは大きかったです」

近年はリリーフで短い回を任されることも増えていたが、日本代表の宇津木麗華監督が兼任した今季は、若手投手の負傷もあり、新戦力のカーリー・フーバーと二枚看板で起用される。

「やはり先発したり、投げる頻度が上がって、自分の役割を果たすことでチームに貢献できると感じている。昨季までは育成指導しながらプレーする余裕があったけど、今季は先発が増えたことで、自分でいっぱいいっぱいになっている感覚もあるので、個人的にはちょっと苦しいけど、やれることを一つずつやっていこうという気持ちです」

７月で４４歳を迎える。昨季まで睡眠時間を１時間増やすなど、短い回を投げ抜くコンディションづくりで手応えを感じてきた。今季は長い回を任され、試合をつくる「先発」に向けた準備で試行錯誤する。

「やはり先発は疲労感がリリーフとは全然違う。神経も使うし、例え同じ量を投げても、投げ終わった後の疲労感が違うので、毎試合、コンディションを合わせて調整していくのが難しいなと。どっと疲れる感じではなく、うまく行かなくて、あっ疲れているのかな？ と気づく感覚。それは年齢的なものなのか、分からないけど、『まだ行ける』と思っていても、やはりボールは正直だから。現実とイメージがかみ合ってこない感覚ですかね」

どこに最もギャップを感じているのか。

「感覚的にはボールを操れていない感じ。疲れていない時は狙ったところに行くとか、（指を）かけた時に抜けないとか、操っている感覚が生まれるけど、だんだんそのズレが大きくなっている。だからいつも通りの感覚だけど、ボールがちょっと弱かったり、コントロールが甘かったり、普段だったらミスしないミスをしちゃう。簡単にそんな甘いところに行くはずないのにな、というボールが前半節の後半（５月頃）に入ってから増えてきて、そのイメージとのギャップで疲れていると思わせられます」

ただ、これまで何度も試練を味わってきたベテラン。新たな経験として前向きに捉えている。

「コンディションは悪くないから余計にうまく一致してこない何かを見つけていかないと。それはたぶん、“年相応のピッチング”を求められているんだと思う。（近年は）投げる量と疲労感と（操る）感覚をうまく一致させながら投げ続けてきたけど、今年はどこかバランスが崩れている。ちょっとしたズレが積み重なり、不安になったり、力んだり余計なことにつながっている。今は結果も残せていないし、フラストレーションがたまるけど、逆に新しい経験をさせてもらっている感覚はありますね」

米国出身のフーバーからは、自分自身にないスタイルに刺激を受ける。

「カーリーはめちゃくちゃ日本語を話せますよ。細かい話は翻訳機も使ってコミュニケーションを取っています。彼女とはやっぱりピッチングの話ばかり。彼女も頭の中はピッチングのことでいっぱいなんだろうな（笑）日本人にはない、自分にはないスタイルを持っている。抑えたい、いいボールを投げたい…と投手として大事な部分を色濃く持っていて、いいボールを投げるために『明日になったらうまく行く』って後回しにしない。スッキリさせないと寝られないような選手です。ポジティブだし、元気だし、今のチームにはプラスしかないと感じます」

２０日のトヨタ戦では、雨中の６回途中にリリーフ登板し、自責点０。チームも東地区２位と踏ん張り、リーグ前半を終えた。今後は日本代表で２８年ロサンゼルス五輪につながるＷ杯予選（７月、ペルー）に臨み、秋には７連覇が懸かる名古屋アジア大会が待つ。

「今年はＷ杯の出場権を確実に取り、グループ１位通過すること。名古屋アジア大会での７連覇は、達成しないといけない。監督もプレッシャーというか、二大任務みたいなところが大きいのかなと感じています」

日本が武器としてきた投手陣を“引っ張る”より“支える”のが今の役割だ。

「私自身は（若手の）育成もしていかないといけない立場だけど、この二大任務においては結果を残さないといけない、そういう選出だと感じています。後藤（希友）を中心に、力を合わせて計算できる投手陣をつくっていかないといけない。投げる、投げないは関係ない。投げない時も、若いバッテリーのお尻をたたくじゃないけど、彼女たちが崩れないようにしていくための存在感というか、そういう役割も重要になってくると思います」

ロス五輪まで２年。ピッチングと向き合ってもがいた先に、新たな“伝説”が生まれる。

◆上野 由岐子（うえの・ゆきこ）１９８２年７月２２日、福岡市生まれ。４３歳。競技は小学３年から。２００１年に実業団の日立高崎（現ビックカメラ高崎）入り。日本代表初選出の０２年世界選手権・中国戦で完全試合。１２、１４年世界選手権金、アジア大会は０２年から６連覇中。右投右打。最高球速は１０年広州アジア大会でマークした１２１キロ。趣味はコーヒーを飲むことで「深いりが好き」。身長１７４センチ。