元ＴＢＳアナウンサーで都議会議員の高野貴裕氏が２２日までに自身のＸを更新。日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーマラソンランナーをつとめることが決まった妻の女優・星野真里にエールを送った。

高野氏は「今年の夏は、また違った意味で熱くなりそうです。娘のために。同じ境遇にあるスペシャルニーズの方々のために。そして、その人らしい生き方を支える社会のために。誰もが、自分らしく生きることができる社会へ。必要な支援を受けながら、自分で選択できる社会へ。真里ちゃんが、その想いを背負って走ります」と妻の挑戦に言及。

「社会的障壁は、私たちの身近なところにたくさんあります。でも、少しの気遣い、少しのフォロー、少しの支援があるだけで、多くの人が、同じように日常を楽しみ、挑戦できることもあります」とつづり、「この挑戦を通じて、そんな気づきが一人でも多くの方に届くことを願っています。真里ちゃん！応援しています！頑張ってください！」と呼びかけた。

さらに連続投稿で「妻であり、障がいのある子どもの母であり、そして、たくましく、しなやかな女性である、まりちゃん。彼女の才能はもちろん、どんな時も前を向こうとする芯の強さ、そして、人に寄り添う優しい心を、心から敬愛しています」と妻への思いをコメント。

「今回のオファーを受けるにあたって、きっと本当にたくさん悩んだと思います」と思いやり、「それでも、やると決めたからには、最後までしっかりと務める。それが、彼女です。素晴らしいスタッフの皆さんとともに、どうか最高のゴールに向かって走り抜けてください。家族として、夫として、心から応援しています。まりちゃん、ファイト！」と力を込めた。

星野の挑戦は２１日放送の同局系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）内で発表された。星野は、２０１１年に高野と結婚。１５年に出産した長女・ふうかさんが、生まれつき筋組織に異常があり、全身の筋力が低下する病気であることを２４年に公表し、ＳＮＳで家族での暮らしを発信してきた。星野は「今回、私が走ることでどうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです」とマラソンに込めた思いを明かしている。