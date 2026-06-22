IS:SUE、EVEアンバサダー就任「“自分を愛すること”と“痛みを我慢しないこと”を大切に」 “生まれ変わりたい”もの明かす【コメント】
4人組ガールズグループ・IS:SUEが、解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」のキャンペーンアンバサダーに起用されたことが22日、発表された。IS:SUEはコラボキャンペーンを行うほか、WEB CM「REBORN with EVE」篇に出演する。
【メイキングカット】後ろ姿がかわいい！リボンを背負ったIS:SUE
「EVE」はこれまで、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」のブランドメッセージのもと、痛みを我慢してしまいがちな女性たちへ、無理をせず薬に頼ることが、自分らしく本来のパフォーマンスを発揮するための前向きな選択であることを伝えてきた。ブランドの想いと、オーディションでの挫折や葛藤という“痛み”に負けず、なりたい自分へアップデートしていくIS:SUEの姿が重なり、コラボレーションが実現。夢に向かって羽ばたくIS:SUEとともに、「REBORN with EVE」というテーマのもと、「もう、痛みを我慢しない。」というメッセージを発信していく。
「REBORN with EVE」のREBORNには、生まれ変わるという意味と、IS:SUEのファンネーム「REBORN」を重ね合わせた。さらに、コラボレーションを象徴するアイコンとしてEVEブルーのリボンを採用。「EVE」通じて新しい自分へ生まれ変わってほしいという想いと、IS:SUEからのファンの皆さまへの愛と感謝も表現している。
同キャンペーンでは、対象の「イブA錠」を購入のうえ、応募すると、抽選でIS:SUEのライブツアーのチケットをはじめ、IS:SUE×EVEオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンをきょう22日から8月31日まで開催する。
また、同日より、メンバーが“痛み”を乗り越えながら新たな自分へと生まれ変わる姿を描いた、特別なWEB CMも公開される。これまでIS:SUEが経験してきた挫折や葛藤、それを仲間やREBORNと乗り越え、高く羽ばたいていく新たな決意を描いており、デビュー2周年を迎えた今だからこそ表現できる映像となっている。WEB CM公開に合わせ、メイキング映像や、RINの復帰後初ライブなども振り返ったインタビュー映像も公開する。
本CMは、「REBORN with EVE」をテーマに、「もう、痛みを我慢しない。」というメッセージのもと、“痛み”を乗り越えながら新たな自分へと羽ばたいていく姿をIS:SUEならではの表現で描いている。前半は、まるで羽化する前のさなぎの中のような、布で閉ざされた幻想的な世界で、“痛みは我慢するもの”という閉塞的な状態に葛藤する姿を表現している。
後半は「EVE」をきっかけに、さなぎの世界から解き放たれる。爽やかで光り輝く希望に満ちた世界の中、蝶のように軽やかに高く飛んでいく姿をダンスやしなやかな動き、力強いまなざしで表現。背中の大きなEVEブルーのリボンは、これまで支えてくれた「REBORN」との愛や絆、2周年を迎えたIS:SUEがさらに羽ばたいていく決意の象徴として描くと同時に、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」という「EVE」のブランドメッセージにも重ね合わせている。
ラストシーンでは、メンバー全員が真っ直ぐ前を見据え、自分の限界を決めつけることなく、さらに自分らしく輝いていこうとする希望や決意を描いている。
撮影では、IS:SUEが白を基調にEVEカラーの青い大きなリボンを背中にあしらった印象的な衣装で登場。背中のリボンを見せながらカメラに向かって「イブA錠」をアピールする場面もあり、終始和やかな雰囲気に包まれていた。さなぎをイメージした閉ざされた世界で“痛み”に向き合うシーンからスタート。メンバーそれぞれが繊細な表情や動きで、不自由さや葛藤、そしてそこから解放されていく感情の変化を表現した。後半の解放感を描く、伸びやかなパフォーマンスパートでは、布をあやつりながら、一人ひとりの個性が際立つシーンが完成。また、大きなリボンを背景にメンバー同士が寄り添うシーンでは、IS:SUEらしい自然な笑顔が垣間見え、仲の良さが伝わる瞬間が切り取れた。
【IS:SUEコメント】
――「高く飛ぶ」というせりふにちなみ、2周年を迎えたIS:SUEとしてより高く飛ぶために心がけたいことはありますか。
YUUKI：より高く飛ぶためにも、地に足をつけて実直に努力を続けていきたい。支えてくださる皆さんやメンバーへの感謝を忘れず、一歩一歩前に進んでいきたい。
RIN：弱い自分を受け入れることが大切。自分自身を受け入れた上で向き合うことが、自信につながると思う。
――2026年上半期を振り返って、印象に残っていることを教えてください。
RIN：復帰した際のYouTubeライブが特に印象に残っている。久しぶりにたくさんの温かいメッセージをいただき、こんなにも温かく迎えてもらえるんだと感じた。メンバー3人への感謝の気持ちもあふれていた。再び一緒に活動できることを実感した、自分の人生にとって大切な1日になった。
――この夏に新たに挑戦したいこと・やってみたいことを教えてください。
NANO：今年の夏こそ、4人で流しそうめんをやりたい。以前からやりたいと話していたものの、なかなか実現できていなかった。今年こそ全員で楽しみたい。
――「REBORN（生まれ変わる）」というテーマにちなみ、もし生まれ変わるとしたら、何になりたいですか。
NANO：カピバラになりたい。温泉に入って、のんびり過ごしているイメージがあり、一度、のほほんとした人生を送ってみたい。
RINO：ワンちゃんになりたい。尻尾で感情が伝わるところがかわいい。
RIN：タピオカ屋さんの店員さんになりたい。頑張った日に必ずタピオカを飲むほど好きなので、毎日飲めたら幸せ。
YUUKI：パン職人さんになりたい。パン屋さんの温かい雰囲気や店主さんの笑顔に憧れがある。
――ファンの“REBORN”の皆さんへメッセージをお願いします
YUUKI：つい我慢してしまう気持ちは、私自身も経験があるのでよくわかります。“痛みを我慢しない”ということは、“自分を愛すること”につながると思う。“自分を愛すること”と“痛みを我慢しないこと”の2つを胸に刻んで、一緒に生きていきましょう。
RIN：毎日お仕事を頑張っている方、子育てや家事を頑張っている方など、日々を懸命に過ごしているすべての皆さん、本当にお疲れさまです。大変なこともたくさんあると思うけれど、“今日はこれができた”、“これが楽しかった”という小さな幸せを見つけながら、自分自身をたくさん褒めてあげてほしい。私たちの楽曲や活動を通して、少しでも元気や笑顔を届けられたらうれしい。
【メイキングカット】後ろ姿がかわいい！リボンを背負ったIS:SUE
「EVE」はこれまで、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」のブランドメッセージのもと、痛みを我慢してしまいがちな女性たちへ、無理をせず薬に頼ることが、自分らしく本来のパフォーマンスを発揮するための前向きな選択であることを伝えてきた。ブランドの想いと、オーディションでの挫折や葛藤という“痛み”に負けず、なりたい自分へアップデートしていくIS:SUEの姿が重なり、コラボレーションが実現。夢に向かって羽ばたくIS:SUEとともに、「REBORN with EVE」というテーマのもと、「もう、痛みを我慢しない。」というメッセージを発信していく。
同キャンペーンでは、対象の「イブA錠」を購入のうえ、応募すると、抽選でIS:SUEのライブツアーのチケットをはじめ、IS:SUE×EVEオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンをきょう22日から8月31日まで開催する。
また、同日より、メンバーが“痛み”を乗り越えながら新たな自分へと生まれ変わる姿を描いた、特別なWEB CMも公開される。これまでIS:SUEが経験してきた挫折や葛藤、それを仲間やREBORNと乗り越え、高く羽ばたいていく新たな決意を描いており、デビュー2周年を迎えた今だからこそ表現できる映像となっている。WEB CM公開に合わせ、メイキング映像や、RINの復帰後初ライブなども振り返ったインタビュー映像も公開する。
本CMは、「REBORN with EVE」をテーマに、「もう、痛みを我慢しない。」というメッセージのもと、“痛み”を乗り越えながら新たな自分へと羽ばたいていく姿をIS:SUEならではの表現で描いている。前半は、まるで羽化する前のさなぎの中のような、布で閉ざされた幻想的な世界で、“痛みは我慢するもの”という閉塞的な状態に葛藤する姿を表現している。
後半は「EVE」をきっかけに、さなぎの世界から解き放たれる。爽やかで光り輝く希望に満ちた世界の中、蝶のように軽やかに高く飛んでいく姿をダンスやしなやかな動き、力強いまなざしで表現。背中の大きなEVEブルーのリボンは、これまで支えてくれた「REBORN」との愛や絆、2周年を迎えたIS:SUEがさらに羽ばたいていく決意の象徴として描くと同時に、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」という「EVE」のブランドメッセージにも重ね合わせている。
ラストシーンでは、メンバー全員が真っ直ぐ前を見据え、自分の限界を決めつけることなく、さらに自分らしく輝いていこうとする希望や決意を描いている。
撮影では、IS:SUEが白を基調にEVEカラーの青い大きなリボンを背中にあしらった印象的な衣装で登場。背中のリボンを見せながらカメラに向かって「イブA錠」をアピールする場面もあり、終始和やかな雰囲気に包まれていた。さなぎをイメージした閉ざされた世界で“痛み”に向き合うシーンからスタート。メンバーそれぞれが繊細な表情や動きで、不自由さや葛藤、そしてそこから解放されていく感情の変化を表現した。後半の解放感を描く、伸びやかなパフォーマンスパートでは、布をあやつりながら、一人ひとりの個性が際立つシーンが完成。また、大きなリボンを背景にメンバー同士が寄り添うシーンでは、IS:SUEらしい自然な笑顔が垣間見え、仲の良さが伝わる瞬間が切り取れた。
【IS:SUEコメント】
――「高く飛ぶ」というせりふにちなみ、2周年を迎えたIS:SUEとしてより高く飛ぶために心がけたいことはありますか。
YUUKI：より高く飛ぶためにも、地に足をつけて実直に努力を続けていきたい。支えてくださる皆さんやメンバーへの感謝を忘れず、一歩一歩前に進んでいきたい。
RIN：弱い自分を受け入れることが大切。自分自身を受け入れた上で向き合うことが、自信につながると思う。
――2026年上半期を振り返って、印象に残っていることを教えてください。
RIN：復帰した際のYouTubeライブが特に印象に残っている。久しぶりにたくさんの温かいメッセージをいただき、こんなにも温かく迎えてもらえるんだと感じた。メンバー3人への感謝の気持ちもあふれていた。再び一緒に活動できることを実感した、自分の人生にとって大切な1日になった。
――この夏に新たに挑戦したいこと・やってみたいことを教えてください。
NANO：今年の夏こそ、4人で流しそうめんをやりたい。以前からやりたいと話していたものの、なかなか実現できていなかった。今年こそ全員で楽しみたい。
――「REBORN（生まれ変わる）」というテーマにちなみ、もし生まれ変わるとしたら、何になりたいですか。
NANO：カピバラになりたい。温泉に入って、のんびり過ごしているイメージがあり、一度、のほほんとした人生を送ってみたい。
RINO：ワンちゃんになりたい。尻尾で感情が伝わるところがかわいい。
RIN：タピオカ屋さんの店員さんになりたい。頑張った日に必ずタピオカを飲むほど好きなので、毎日飲めたら幸せ。
YUUKI：パン職人さんになりたい。パン屋さんの温かい雰囲気や店主さんの笑顔に憧れがある。
――ファンの“REBORN”の皆さんへメッセージをお願いします
YUUKI：つい我慢してしまう気持ちは、私自身も経験があるのでよくわかります。“痛みを我慢しない”ということは、“自分を愛すること”につながると思う。“自分を愛すること”と“痛みを我慢しないこと”の2つを胸に刻んで、一緒に生きていきましょう。
RIN：毎日お仕事を頑張っている方、子育てや家事を頑張っている方など、日々を懸命に過ごしているすべての皆さん、本当にお疲れさまです。大変なこともたくさんあると思うけれど、“今日はこれができた”、“これが楽しかった”という小さな幸せを見つけながら、自分自身をたくさん褒めてあげてほしい。私たちの楽曲や活動を通して、少しでも元気や笑顔を届けられたらうれしい。