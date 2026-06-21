〈「彼氏と別れた」「ぴったりな人がいる」“恋のキューピッド”は森保監督の次男…W杯でバズった“FIFA公認美女”（31）が語る、得点王の夫との馴れ初め秘話〉から続く

2022年、カタールW杯の日本対ドイツ戦で国際映像に映ったことで、「FIFA公認美女」として一躍時の人となったガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）。Instagramのフォロワー数が10万人以上増えるなど、大きな反響があった。

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今回の北中米W杯では、6月末までアメリカに滞在して現地観戦するという。前回バズった「へそ出しユニフォーム姿」で今回も観戦するそうだ。

そんなSHONOさんに、日本代表への期待感や、グループリーグの勝敗予想、森保ジャパンで“推している”選手などについて、話を聞いた。（全3回の3回目／1回目から続く）



オランダ戦を観戦するSHONOさん（写真＝SHONOさんのXより引用）

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「これはもう、本当にベスト8はあるんじゃない？」

――北中米W杯が始まりました。今回も現地観戦に行かれる予定ですか。

SHONO 行きます。初戦を含めて、スウェーデン戦まで滞在する予定です。チュニジア戦はメキシコでの試合なので、そこは見ずに他の試合の観戦を予定しています。

本当は、ベスト8にいく瞬間を見たいなと思っていたのですが、まずはグループリーグを楽しんできたいと思っています。

――カタールW杯の時と今回の日本代表に、何か違いを感じますか。

SHONO 4年前も日本代表は強いと思っていたんですが、今回はブラジルやイングランドに勝ってきたじゃないですか。「これはもう、本当にベスト8はあるんじゃない？」って思っちゃいますよね。

実際、みんな期待しているらしく、私の周りにはW杯に行く人がすごく多いんです。ずっと勝ってきて関心が高いのもあると思うんですけど、日本が強い、勝てそうだと思って行くと思うんです。

サポーターも前回に比べて増えていると思うので、日本代表を後押ししてくれるでしょうし、本当に高みを望める大会になると思いますね。

グループステージは「3戦全勝でしょう（笑）」

――グループステージの勝敗は、どう見ていますか。

SHONO もう3戦全勝でしょう（笑）。チュニジア戦が終わった後には、余裕を持って3戦目のスウェーデン戦を迎えられると思います。スウェーデン戦を迎えた時、オランダとチュニジアの結果次第でグループリーグ突破が決まるみたいな、そういうハラハラした展開とかはいらないです。余裕で1位通過してほしいですね。

仮に次のラウンド32でブラジルと対戦することになってもいいと思います。目指すところはベスト8であり、優勝じゃないですか。

いずれどこかで対戦しないといけない相手ですし、それに親善試合ですけど、この前勝っていますからね（笑）。一番上を目指しているので、どんな相手でもいいですよ。

「正直めちゃくちゃユニフォームが欲しい」森保ジャパンで“推している”選手は？

――前回大会の時に着ていたユニフォームの背番号は、11番で久保建英でしたね。今大会で期待している選手は誰になりますか。

SHONO たくさんいますが、一番は後藤（啓介）選手ですね。理由は、ジュビロユース出身で、地元が浜松で同じだからです（笑）。浜松から久しぶりに日の丸を背負うような選手が出てきて、しかも最年少でエース番号の9番をつけているじゃないですか。なんか、もう夢みたいで、応援するしかないでしょって感じです。

たぶん、ジュビロのサポーターは、みんな応援していると思いますね。今回は、みんなを応援しようとネームとか背番号が入っていないユニフォームを持っていくんですけど、正直めちゃくちゃ9番のユニフォームが欲しいです（笑）。セカンドユニフォームは人気がすごくてなかなか手に入らないですが、あれば9番を入れたいですね。

W杯って、アメリカンドリームみたいなW杯ドリームがあると思うんです。後藤選手は出場のチャンスを掴んで、活躍して、日本の結果に繋げてほしいですし、どんどんステップアップしていってほしいですね。

元ジュビロの選手やコーチもいて「ちょっとエモいですよね」

――小川航基選手、伊藤洋輝選手も元ジュビロですし、中村俊輔コーチもジュビロでプレーしていました。

SHONO ちょっとエモいですよね。アイスランド戦で小川選手がゴールを決めた時は、プラスでめちゃくちゃうれしかった（笑）。後藤選手、小川選手、伊藤選手の3人はちょっとひいき目で見てしまいますし、絶対に活躍してほしいです。

「今まで見たことがない景色を見せてくれるんじゃないかな」

――今大会、日本代表は、どこまで行きますか。

SHONO 選手のみなさんは、優勝と言っていますからね。もちろん優勝を狙ってほしいですけど、現実的に考えるとベスト8まではぜんぜん行けると思います。なんならベスト4も夢じゃない感じがしますね。

ベスト8については、前回のカタールの時もクロアチアにPK戦で負けているだけなので、感覚的には行けるだけの力はあったと思うんです。今回は、その壁もあっさり超えて、ベスト4まで行き、今まで見たことがない景色を見せてくれるんじゃないかなと思います。

――応援、がんばらないといけないですね。

SHONO いや、ほんとです（笑）。でも、日本代表の応援って、マジで疲れるんです。魂が削られるんですよ。それだけ全力なんです。

前の恋人と別れた後にタトゥーを解禁

――今回、タトゥーを入れられたのですか。

SHONO 私、海外のアーティストが好きなんです。特にボン・ジョヴィが好きで、「Keep The Faith」は一番好きな曲です。ドラマーでいえばモトリー・クルーのトミー・リーをリスペクトしています。その彼が顔に入れているタトゥーを右肩に入れました。それに比べると、左腕の蝶のタトゥーは意味薄めです（笑）。

タトゥーを入れたのは、前にお付き合いしていた人と別れてからですね。その人はタトゥーが入っていたんですけど、後悔しているからダメだって言われて。でも、私はずっと入れたかったんです。

それを両親にもずっと言い続けていて、その人とお別れした後、解禁になりました（笑）。タトゥーを入れた時の痛みとか、1か月もすると忘れてしまうので、それからちょくちょく増えてきています。

「ベスト8やベスト4で日本と当たってほしい」W杯で注目している日本以外の国は…

――ちなみに、日本以外ですと、どこのチームに注目していますか？

SHONO 私がレアル・マドリードのファンなので、スペインに思い入れがあります。でも、今のスペイン代表はバルセロナの選手が多いので、ちょっと嫌なんですよ（苦笑）。

マドリーのファンとしては、エムバぺがいるフランス代表も注目ですね。日本はドイツ、スペインに前回大会で勝っているので、最近対戦していない強い国、フランスとか、アルゼンチンとかとベスト8やベスト4で当たってほしい。

そこで「日本代表やべぇっ」「ラッキーじゃないよ、力あるよ」っていうのを世界に示すというか、証明してほしいですね（笑）。

「サッカー番組をやって、選手で一番大好きなグティやジダンを呼びたい」

――また、映像で抜かれて、さらに人生が好転するといいですね。

SHONO 私も祈っています（笑）。でも、日本が勝てばいいです。帰国したらとりあえずベスト16の前に必勝祈願に行かないと、ですね。

――前回大会後は、自分のサッカー番組を持ちたいと言っていましたが、その気持ちは今も変わらないですか。

SHONO 前に言いましたね。サッカー番組をやって、選手で一番大好きなグティやジダンを呼びたいって（笑）。夢のまた夢ですが、いつか、そういう海外のレジェンドの選手と一緒に仕事できる日が来たらめちゃうれしいなと思いますね。いやー、そんなのができたら本当にサイコーです（笑）。

（佐藤 俊）