◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ2―2ウルグアイ（2026年6月21日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、初出場のカボベルデ（FIFAランク63位）は、ウルグアイ（同18位）と2―2で引き分け、勝ち点1をもぎとった。この結果、H組はスペインが勝ち点4で首位。ウルグアイ、カボベルデが勝ち点2、サウジアラビアが勝ち点1で続いている。カボベルデは第3戦でサウジアラビアとの対戦を控えており、決勝トーナメント進出に望みをつないでいる。

カボベルデは前半21分、ペナルティーエリア手前でFKを獲得。キッカーのMFピナがウルグアイの2枚の壁の間を抜くミドルシュートを突き刺し、先制に成功した。カボベルデにとって、これが歴史的なW杯初ゴールとなった。

しかし、前半44分にゴール前の混戦を押し込まれ同点とされると、前半アディショナルタイムの51分、FWカノビオの勝ち越しゴールを許した。

それでも後半16分、MFバレラがウルグアイ守備陣の連係ミスを狙い、ボール奪取。慌てて飛び出してきたGKをかわして無人のゴールに流し込み、劇的な同点弾を挙げた。

終盤はウルグアイの猛攻にさらされたが、守備陣が奮起し、ゴールを奪わせなかった。試合終了の笛を聞くと喜びを爆発させ、そんなカボベルデイレブンに会場から大きな拍手と歓声が注がれた。

15日（日本時間16日）に行われた1次リーグ初戦のスペイン戦では、下馬評では圧倒的不利と見られる中、GKボジニャを中心とした守備陣が奮起。スペインの協力な攻撃陣をシャットアウトして歴史的な勝ち点1を獲得し、世界中の注目を集めていた。

40歳のGKボジニャは、スペイン戦後にインスタグラムのフォロワー数が急増。試合前は約5万人だったが、試合から一夜明けた16日（同17日）には1000万人に到達した。フル出場を果たしたこの日のウルグアイ戦後もじわじわ伸び続け、日本時間の22日午前9時現在、1527万人に到達している。