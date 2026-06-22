「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが21日、自身のインスタグラムを更新。ほろ酔い姿を投稿した。

「堀口恭司選手のUFCに、サッカーワールドカップ おうちでスポーツ観戦な日」とつづり、自宅で格闘技にサッカーにと応援を満喫したことを明かした。

さらに体にフィットしてボディーラインが際立つ白と黒のピチピチTシャツに黒のミニスカファッションで太ももをチラリと披露したコーデを公開。「夜は少しだけ晩酌して、ゆるっとリセット また明日からがんばろう■（四分音符）」とほおを少し赤らめて日本酒や焼き魚などを楽しむショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「アディダスのタイトスカートめっちゃ可愛い」「かわいいアングル」「美しい」「スマイル素敵」「飯テロ」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。5月29日に1stDVD「相思相愛」を発売。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。