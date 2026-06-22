厚さ6.9mmの世界最薄クラス　MATECHのQi2対応モバイルバッテリー『MagOn Prime Ultra Slim 5000』登場

ATECH株式会社は、Qi2対応モバイルバッテリー『MagOn Prime Ultra Slim 5000』を発売した。厚さ6.9mmと、Qi2対応5000mAhモバイルバッテリーとして世界最薄クラス（2025年5月時点、同社調べ）を実現している。

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5000mAhの容量を備えながら、厚さ6.9mm・重量約99gという薄さと軽さを両立。Qi2による最大15Wのワイヤレス充電、バッテリー残量を1％単位で表示するリアルタイムディスプレイ、強力マグネット吸着といった機能を搭載している。

最新ワイヤレス充電規格「Qi2」への対応により、従来のQi1（最大7.5W）と比較して最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能となった。iPhoneだけでなく、Androidスマートフォンでもマグネット吸着による安定したワイヤレス充電に対応する。

リアルタイムディスプレイは、バッテリー残量を1％単位で表示するほか、本体充電中には満充電までの残り時間と充電状況も表示する。マグネットには高性能ネオジム磁石を採用し、スマートフォンへの吸着とズレ防止を両立した。超薄型設計を実現するため、汎用セルではなく本製品専用にカスタマイズした薄型のリチウムポリマー電池を採用している。

■製品情報MagOn Prime Ultra Slim 5000メーカー：MATECH株式会社価格：6,990円（税込）主な仕様：・容量：5000mAh・厚さ：6.9mm・重量：約99g・ワイヤレス充電規格：Qi2対応（最大15W）・リアルタイムディスプレイ搭載・高性能ネオジム磁石による吸着・専用設計リチウムポリマー電池採用販売チャネル：Amazon.co.jp

（文＝リアルサウンド編集部）