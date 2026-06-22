「主導権を譲った時に差は縮まった」ウルグアイ指揮官が指摘。カーボベルデにも勝ち切れず。１Ｇ１Ａの26歳MFも落胆「このゴールは何の意味もない」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯の初戦はサウジアラビアと１−１のドロー。現地６月21日に行なわれた２節・カーボベルデ戦も、ウルグアイは勝ち切れなかった。
21分にレニーニのFKで先制点を献上。44分に同点弾を決めたＭ・アラウホが、45＋６分にカノッピオの勝ち越し弾をアシスト。試合をひっくり返したウルグアイだが、61分に自陣での連係ミスを突かれ、ヴァレラのゴールを許す。その後の猛攻も実らず、２−２で引き分けた。
試合後のフラッシュインタビューで、ビエルサ監督は「我々がうまく守備をした時は、それが違いを生むことにつながった。そして主導権を譲った時に差は縮まった」と振り返る。
「結果にとって決定的だったのは、相手にプレッシャーをかけ続けたい時に、主導権を譲ってしまったことだ」
１ゴール・１アシストの活躍を見せたＭ・アラウホは「正直なところ、このゴールは何の意味もない」と肩を落とす。
「最後まで勝利を追い求めたけど、十分ではなかった。最終的には少し苦しい展開になってしまった」
同日に同じＨ組のスペインは、サウジアラビアに４−０で快勝し、２節終了時点でグループ首位に立つ。
ウルグアイの最終節の相手は、そのスペインだ。26歳MFは「僕たちにとって関係ないこと」と、スペインの勝利を意に介さず。「僕たちは勝たなければならない。それが大事なんだ」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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21分にレニーニのFKで先制点を献上。44分に同点弾を決めたＭ・アラウホが、45＋６分にカノッピオの勝ち越し弾をアシスト。試合をひっくり返したウルグアイだが、61分に自陣での連係ミスを突かれ、ヴァレラのゴールを許す。その後の猛攻も実らず、２−２で引き分けた。
「結果にとって決定的だったのは、相手にプレッシャーをかけ続けたい時に、主導権を譲ってしまったことだ」
１ゴール・１アシストの活躍を見せたＭ・アラウホは「正直なところ、このゴールは何の意味もない」と肩を落とす。
「最後まで勝利を追い求めたけど、十分ではなかった。最終的には少し苦しい展開になってしまった」
同日に同じＨ組のスペインは、サウジアラビアに４−０で快勝し、２節終了時点でグループ首位に立つ。
ウルグアイの最終節の相手は、そのスペインだ。26歳MFは「僕たちにとって関係ないこと」と、スペインの勝利を意に介さず。「僕たちは勝たなければならない。それが大事なんだ」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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