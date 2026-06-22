「主導権を譲った時に差は縮まった」ウルグアイ指揮官が指摘。カーボベルデにも勝ち切れず。１Ｇ１Ａの26歳MFも落胆「このゴールは何の意味もない」【Ｗ杯】

「主導権を譲った時に差は縮まった」ウルグアイ指揮官が指摘。カーボベルデにも勝ち切れず。１Ｇ１Ａの26歳MFも落胆「このゴールは何の意味もない」【Ｗ杯】