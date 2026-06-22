◇インターリーグ ドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日 ロサンゼルス）

ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠でのオリオールズ戦に敗れ、連敗を喫した。先発のエメ・シーハン投手（26）が3回1/3を6失点で降板し、後を受けたリリーフ陣も相手打線に打ち込まれ、今季2度目の2桁失点。打線も2回以降、得点を挙げることはできなかった。

シーハンは初回、先頭打者から安打、二塁打、四球で無死満塁とすると4番・バサロに先制の右前打を浴びた。この回2点を失うと、2、3回にはそれぞれウォード、カウザーにソロ本塁打を許し失点を重ねる。4回、2四球で1死一、二塁のピンチを招き、降板した。救援陣も4番手のJ・ヘルナンデスが4失点。5番手・マクドーモットも2点を失うなど、投手陣が4本塁打を含む15安打を浴び、12失点を喫した。

シーハンは4試合連続黒星で5敗目。5月14日（同15日）ジャイアンツ戦以来、勝ち星がない。右腕は「とにかく自分の球のコマンド（制球力）が良くなかったと思う」と振り返り「コーチやチームメート、そして自分自身に対しても、今見せているもの以上の投球ができるはずだと思っている」と次回登板以降に向けての意気込みを示した。

投球の課題について「もう少しメカニクス（フォーム）を安定させることだと思う」と話す。「ボールを投げ込む位置ももっと安定させたいし、少しだけ調整を加えるかもしれない。シーズン序盤にも取り組んでいたことと似たような内容だね」と現状の打開に動く。

シーハンの潜在能力を高く評価するロバーツ監督は「全体として見ると、彼自身が望んでいるレベルにも、チームが求めているレベルにも達していないと思う。今は少し模索している状態かもしれない」と言う。それでも「次回も先発の機会は与える予定だし、その結果を見ていきたい」と引き続き、試合の中での成長に期待を寄せる。