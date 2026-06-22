◇インターリーグ ドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日 ロサンゼルス）

ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠でのオリオールズ戦で投手陣が12失点すると、打線もわずか1点止まり。一方的な展開で大敗し連敗を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は投打ともに振るわない現状を嘆いた。

4回途中6失点で降板した先発のシーハンについて、ロバーツ監督は「いい立ち上がりではなかったね」と初回の2失点を振り返り「その後も本来の鋭さがなかった。スライダーがストライクゾーンに入らず、相手打者にもよく見えていた。効率的な投球ができていなかったし、球数もかさんでいた」と本調子とはほど遠かったと指摘した。

4回途中で先発右腕に見切りを付け、「試合に踏みとどまるための最善策はドライヤーを投入することだと感じた」と2番手でドライヤーをマウンドに上げたが、カウザーに2点打を浴び、流れを止めることができなかった。

指揮官は「チームとして良いスタートではなかったね。そして打線も良くなかった。このシリーズで1勝できたことを幸運に思うよ」と3連戦の初戦を取れたことですら、ラッキーとチーム状態の悪さを嘆いた。

打線も初回のマンシーの適時打による1点のみに終わり、わずか5安打。ロバーツ監督は「良くないと思う。打てるストライクを見逃しているし、速球に振り遅れたり、変化球につられて追いかけたりしている。それは本来の私たちの姿ではない」とバッサリ。「もちろんオリオールズの投手陣は称賛すべきだけれど、こちら自身が良い仕事をできなかった」と敗因を受け止めた。

正捕手・スミスが負傷者リストに入っており、この日はマイナーから昇格したロビンソンがスタメンマスクも3打数無安打。7番・ウォード、8番・フリーランド、9番・ロビンソンと経験の少ない選手が下位打線に並んでいるが、ロバーツ監督は経験不足の影響はわずかだとし「下位打線といっても3人くらいの話だし、彼らは時によっては他の選手たちと同じくらい、あるいはそれ以上に良い内容を見せていることもある。だから私としては、これはチーム全体の問題だと思っている」と下位打線だけでなく、打線全体が不振と嘆いた。