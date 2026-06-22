Stray Kids（ストレイキッズ）が、8月7日に新アルバム「THIS ＆ THAT」を発表する。

所属事務所JYPエンターテインメントは22日「24日午後1時に各種オンライン音楽サイトを通じて新しいデジタルシングル『RUN IT』を発売する」と発表した。韓国メディアのイーデーリーは同日「世界的アイドルへと成長したStray Kidsの大胆な行動をテーマにした曲だ」と紹介した。

また同事務所は「RUN ITはStray Kidsの新アルバムの先行公開曲」とし、公式SNSチャンネルに掲載したティザー映像で、8月7日に新アルバム「THIS ＆ THAT」をリリースすることを発表した。

アルバムをリリースするのは、昨年11月に「DO IT」以来、9カ月ぶりとなる。イーデーリーは「新アルバム発売後に展開する新ワールドツアーにも、ファンの関心が集まっている。昨年10月に世界35地域で56回にわたって実施したワールドツアー『dominATE』を終えた。新ワールドツアーは後日、JYPエンターテインメントから公開される」と報じた。