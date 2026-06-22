◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

日本テレビで２１日に放送されたサッカー北中米Ｗ杯の「日本対チュニジア」（午後１時〜３時、森保一監督の試合後インタビュー含む）の世帯平均視聴率が３３・２％だったことが２２日、分かった。同局が発表した。個人視聴率は２２・５％だった。個人全体のうち、男女１３〜４９歳のコア視聴率は１９・０％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

なお、番組放送開始の午後０時３０分からの視聴率は世帯平均３０・２％、個人２１・３％となった。瞬間最高視聴率は試合終了時で、世帯３７・０％、個人２５・４％をマークした。

ビデオリサーチによると、「日本対チュニジア」（午後０時３０分〜３時）は２０２６年１月１日〜６月２１日に放送された番組の中で、個人視聴率・世帯視聴率ともに最最高視聴率を記録した。世帯視聴率の３０・２％は１月３日放送の日本テレビ系「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路」と同値だった。

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地が自身２戦連発となる左足ヒールで巧みに先制。同３１分にＦＷ上田綺世が強烈な右足で追加点を奪った。後半２４分にはＭＦ伊東純也が右足で３点目を奪い、チュニジアを寄せつけず。さらに同３８分に上田が頭で４点目。上田の１試合２発は日本のＷ杯史上初の偉業だ。日本の１試合４得点も２０１０年南アフリカ大会１次Ｌのデンマーク戦（３〇１）を超え、日本最多ゴール記録となった。

また、元日本代表ＭＦ本田圭佑が、日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。上田のこの日２点目となる華麗なヘディングに「素晴らしい！ イケイケドンドンやて！」と絶賛するなど、オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

なお、ＮＨＫ総合で１５日に放送された「日本対オランダ」（午前５時）の視聴率は世帯平均２７・１％、個人１４・８％。瞬間最高視聴率は午前６時５４分と５５分、試合が終了する場面で世帯３４・９％、個人１９・７％をマークした。

◇サッカーＷ杯の歴代高視聴率（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区。放送局、番組名、放送日、番組平均世帯視聴率）

▽１位 フジテレビ系「２００２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ロシア」２００２年６月９日（午後８時） ６６・１％

▽２位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯決勝 ドイツ×ブラジル」２００２年６月３０日（午後８時５７分） ６５．６％

▽３位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×クロアチア」１９９８年６月２０日（午後９時２２分） ６０．９％

▽４位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×アルゼンチン」１９９８年６月１４日（午後９時２２分） ６０．５％

▽５位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ベルギー」２００２年６月４日（午後６時５３分） ５８・８％

▽６位 ＴＢＳ系「１０年Ｗ杯 日本×パラグアイ」２０１０年６月２９日（午後１０時４０分） ５７．３％

▽７位 テレビ朝日系「０６年Ｗ杯 日本×クロアチア」２００６年６月１８日（午後９時３５分） ５２・７％

▽８位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×ジャマイカ」１９９８年６月２６日（午後１０時５２分） ５２．３％

▽９位 ＮＨＫ総合「０６年Ｗ杯 日本×オーストラリア」２００６年６月１２日（午後９時５０分） ４９．０％

▽１０位 ＮＨＫ総合「１８年Ｗ杯 日本×コロンビア」２０１８年６月１９日（午後９時５３分） ４８．７％

【注】（）内は放送開始時間