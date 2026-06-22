◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 ウルグアイ２―２カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）

５大会連続１５度目出場のウルグアイ（ＦＩＦＡランク同１６位）が、初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）と２―２で引き分けた。

前半２１分に相手ＭＦのＫ・ピナに直接ＦＫを決められ、先制を許した。同４４分にＭＦのＭ・アラウホの得点で追いつき、同アディショナルタイム６分にＭＦカノピオが逆転ゴールを決めた。だが、後半１６分に自陣低い位置でのパスミスを相手ＦＷバレラに奪われ、痛恨の同点ゴールを決められた。

マルセロ・ビエルサ監督は「結果を左右したのは、ある時点で主導権を譲ってしまい、本来なら相手にプレッシャーをかけ続けるべきだったのに、それをしなかったことだ」と話した。

「悪童」の異名で知られ、ウルグアイ代表でＷ杯４大会に出場し今大会は選外となった３９歳ＦＷルイス・スアレスが現地観戦。２―２の終盤に心配そうに戦況を見つめる様子が映像で映し出された。

ウルグアイは、同じく２戦連続ドローのカボベルデと勝ち点２で並びＨ組２位。２６日（日本時間２７日）の第３戦は決勝トーナメント進出をかけて、首位のスペインと対戦する。

◆ウルグアイ（５大会連続１５度目） ＦＩＦＡランク１６位。Ｗ杯は１９３０、５０年の２度優勝。南米選手権は１５度優勝。２３年からアルゼンチン出身のマルセロ・ビエルサ監督（７０）が指揮。主な選手はＭＦバルベルデ（Ｒマドリード）、ＭＦベンタンクール（トットナム）。南米予選は７勝７分け４敗の４位で突破。首都モンテビデオ。人口約３４０万人。