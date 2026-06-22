水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　6月22日〜28日の運勢

【2026年6月22日〜28日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢視点を変えて、新たなアプローチを。自分を信じて！

努力しても動かなかったことや、踏ん切りがつかずそのままになっていたことも、見方を変えれば一歩踏み出す勇気と行動力が生まれそう。自分の感覚を信じて、前へ進む選択をしましょう。24日は自分磨きが◎。容姿でも知性でも、何かひとつ「自分を輝かせる行動」をしてみて。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢思いがけないサポートに恵まれる。あせらず助けを待って

周囲から、いろいろな意見やアドバイスが集まりそう。そのため判断に迷う場面が出てくるかもしれませんが、あなたを支えてくれる人もちゃんと現れるので、急いで結論を出さなくても大丈夫。25日は「相手をほめる」ことが開運行動。そこから新展開が生まれる可能性あり。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢見逃していたことに向き合うタイミング。小さな変化も取り入れて

後回しにした仕事や雑用、人間関係の気まずさなど、小さな滞りを処理することが運の流れを整えます。また、いつもと違う選択をするのも吉。特に26日は初めてのことに挑戦を。行ったことのない店に入る、新しい本を手に取るなど、小さな“初めて”を楽しんで。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢過去のやり残しを片づけて、未来の予定を立て直そう

上半期にやり残したことを片づけたり、下半期の予定を整理したりすると、気持ちも状況も安定します。まずは、いちばん気になっていることをひとつ動かしてみて。27日は、時間がかかる作業に向いている日。腰をすえて進めるほど、後がぐっとラクになります。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢動くほどチャンスが増える上昇期！レスポンスもスピーディに

「今すぐやる！」が開運ワード。できることは先延ばしにせず、早めに処理したり、行動に移したりしましょう。連絡や報告、メールの返信などのレスポンスもスピード感を意識して。28日は相手が喜ぶことを優先すると◎。小さな気配りが、関係をよい方向へと導いてくれます。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢何げない雑談の中にヒントあり。コミュニケーションを大切に

身近にいる仲間や同僚が、思わぬうれしい出来事につなげてくれそう。普段のコミュニケーションを大事にしておくと、お得な情報やときめく出会いに巡り合える可能性がアップ！ 一見ただの雑談のような会話にも、役立つヒントが隠れていることも。26日は、見た目より中身で勝負。ていねいさが評価につながります。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢引き受けた役割が、新たな縁を呼ぶ。27日は見栄を張らず自然体で

声をかけられる機会が増え、お願いごとも舞い込みやすいタイミング。無理のない範囲で引き受けると、さらに行動力が上がり、さまざまな新しい出会いやつながりへと広がっていきます。27日は話を盛りすぎないように。事実をそのままていねいに伝える姿勢が信頼を深めます。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢生活の土台をよりよく改善。基本に立ち返ろう！

うまくいっていないことを見直すと、よりよい方法や自分に合ったやり方に気づけそうです。ポイントは“基本に立ち返る”こと。仕事や家事、勉強、食事、健康・美容法など、生活の土台にあるものほど、改善の効果が出やすいでしょう。28日は小さなことでも自分との約束をきちんと守って。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢軽やかな運気。だからこそ“無理をしない”線引きが大事

心が軽くなって、足取りも軽くなるとき。楽しいことも多いけれど、そのぶんだけ見通しが甘くなりやすく、「できるかも」と思ってつい引き受けすぎると負担が増えてしまいそう。22日は、聴き上手になるほど人気運がアップ。相手の話はていねいに受け止めて。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢新しい楽しみや好きなことが見つかるウキウキ期

これからハマりそうなもの、推せるものと出会える予感。気になる人や物とつながりをつくり、気になる情報もつかんで、新しい楽しみを育てましょう。レアなもの、まだあまり知られていないものに注目すると◎。23日は、ワクワク・ドキドキする心が動くエンタメや芸術作品に触れると運気アップ。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



