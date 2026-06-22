ビールやワイン/日本酒など、お酒の中で太りにくいお酒がウイスキーである理由とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

ビールやワイン/日本酒など、お酒の中で太りにくいお酒がウイスキーである理由

太りにくいお酒の選び方

●お酒のつくり方を知って太りにくいお酒を選ぼう

ビールやワイン、日本酒など、お酒にはたくさんの種類があります。なかでも太りにくいとされるお酒のひとつが、ウイスキーです。穀物に酵母を加えて発酵した醸造酒を、さらに蒸溜し貯蔵熟成させたもので、蒸溜の過程で糖質などの不純物が取り除かれます。種類も豊富で、コンビニでも簡単に購入できます。ウイスキーの原酒は大きく2つあり、原料に大麦麦芽のみを使用し、単式蒸溜機で2～3回蒸溜させたものを「モルトウイスキー」、とうもろこしや小麦などを連続式蒸溜機で蒸溜したものを「グレーンウイスキー」といいます。モルトウイスキーでも、ひとつの蒸溜所のみでつくると「シングルモルト」と呼び、深みがあって香りが強く、樽の個性をそのまま楽しめます。

また、モルトウイスキーとグレーンウイスキーをバランスよくブレンドして飲みやすくしたものが「ブレンデッドウイスキー」になります。一般的に、手間のかかるモルトウイスキーのほうが高価で、量産に向くグレーンウイスキーを混ぜたブレンデッドウイスキーのほうが安価で手に入ります。日本のお酒に関して定めた酒税法では、ウイスキーの定義について総量の9割までならウイスキー以外のアルコールを混ぜてもよいとされています。中身の割合を表記しなくても販売ができるため、購入の際は金額を目安にして選ぶようにしましょう。おすすめは、サントリーから販売されている「ジムビーム」以上のものです。ただ、太りにくいお酒だからといって、飲み過ぎは禁物。じっくり味わいながら飲んで、適量を楽しむようにしましょう。

コンビニでも手軽に手に入るおすすめアイテム！

※掲載の情報は2021年8月現在の編集部調べによるものです。価格はすべて税込み表示です。

●サントリースピリッツ株式会社『角瓶180ml ポケット瓶』

山崎蒸溜所と白州蒸溜所のバーボン樽原酒などをバランス良く配合し、甘やかな香りと厚みのあるコク、ドライなあとくちが特長のウイスキー。飲み方は、角瓶と炭酸水を1対4で割ったハイボールがおすすめ。食事との相性もよく、肉料理にも魚料理にも合います。

◦金額：578円◦内容量：180ml◦原材料：モルト、グレーン◦栄養成分【30ml あたり】エネルギー：67kcalたんぱく質：0g脂質：0g炭水化物：0g食塩相当量：0g◦アルコール度数40％◦純アルコール量【30ml あたり】9.6g

●サントリースピリッツ 株式会社『ジムビームポケットボトル 200ml』

世界中で人気のバーボンは、アメリカで製造されるウイスキーのひとつで200年以上の歴史があります。大粒・高品質のデントコーンを原料に、秘伝の酵母と伝統の製法によってつくられます。香りや味わいがバランスよく調和し、心地よい飲み口が特徴。

◦金額：484円◦内容量：200ml◦原材料：グレーン、モルト◦栄養成分【30ml あたり】エネルギー：67kcalたんぱく質：0g脂質：0g炭水化物：0g食塩相当量：0g◦アルコール度数40％◦純アルコール量【30ml あたり】9.6g

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。