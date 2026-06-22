今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月22日（月）〜6月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月22日（月）〜6月28日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週はネガティブなことがあったとしても、それをチャンスに変えて成功を掴めるようです。特に普段から幅広い分野に興味を持って勉強していれば、役立てることができるでしょう。ここぞというときは早寝をして、英気を養うようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
仕事で使うアイテムや雨具などは、きちんと手入れして清潔感を保つようにしましょう。さり気ないオシャレやセンスで対人運がアップするようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週はネガティブなことがあったとしても、それをチャンスに変えて成功を掴めるようです。特に普段から幅広い分野に興味を持って勉強していれば、役立てることができるでしょう。ここぞというときは早寝をして、英気を養うようにしましょう。
仕事で使うアイテムや雨具などは、きちんと手入れして清潔感を保つようにしましょう。さり気ないオシャレやセンスで対人運がアップするようです。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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