アイサンテクノロジー<4667.T>が大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、気配値のまま急速に水準を切り上げている。建築・土木業界向けソフトの開発及び販売を手掛けるほか、３次元マップ技術などを駆使して自動運転などのモビリティ分野にも積極展開する。



足もとの業績も好調だ。前週末１９日取引終了後に発表した２６年３月期決算は営業利益が前の期比６９％増の７億６０００万円と急拡大し過去最高を大幅更新したほか、２７年３月期も成長トレンドをまい進、同利益は前期比１２％増の８億５０００万円とピーク利益更新基調が続く見通しだ。公共セグメントにおける自社開発ソフト大型案件の寄与に加え、自動運転の社会実装に向けた旺盛な需要が収益に貢献している。株価は今月１０日に２１４０円の戻り高値をつけた後に調整を入れたが、前週から戻り歩調をみせていた。きょうはマドを開けて一気に上値追いを加速させている。



出所：MINKABU PRESS