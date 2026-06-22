22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比2.9％減の1061億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.3％減の758億円となっている。



個別ではＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 <1484> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株女性 <1652> など25銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が5.26％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が5.09％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.78％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> が3.89％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.35％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> は3.64％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は3.59％安と大幅に下落している。



日経平均株価が429円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金538億6700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金504億4300万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が54億3000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が37億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が27億8900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億1400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億2000万円の売買代金となっている。



株探ニュース