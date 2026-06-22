21日に日本テレビで放送された、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦（午後1時）の平均世帯視聴率は、33.2％（関東地区）だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は試合終了時の午後2時55分の37.0％（世帯）だった。

平均個人視聴率は22.5％、個人の瞬間最大は同じ午後2時55分の25.4％だった。

日本−チュニジア戦は日本テレビが地上波生放送。W杯通算1000試合目となった記念すべき一戦で、日本（FIFAランキング18位）がチュニジア（同45位）を4−0で破り、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。

NHKで放送された初戦に続き、日本戦スペシャルアンバサダーとしてサッカー日本代表でW杯に3大会連続で出場した本田圭佑（40）が解説。高校時代は柏レイソルU−18に所属し、今大会で5大会連続代表入りのDF長友佑都（39＝FC東京）とは、明大サッカー部の2学年後輩にあたる、実況の山本紘之アナウンサー（37）との掛け合いにも注目が集まった。

初戦は月曜早朝ながら、平均世帯視聴率は、27.1％（関東地区）を記録。同時間帯の過去4週平均世帯視聴率は4.3％。単純比較でみれば、7倍近い数字になっていた。