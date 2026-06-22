同地区上位球団への“栄転”もありそうだ。

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日本時間21日、パイレーツ相手に6回1失点と好投し、今季8勝目（4敗）を挙げたロッキーズの菅野智之（36）だ。

同じナ・リーグ西地区に所属するドジャースの大谷翔平、山本由伸を上回り、日本人投手では最多の勝利数をマーク。菅野は今季、ロッキーズと1年510万ドル（約8億2000万円）で契約し、21日時点で15試合に登板して8勝4敗、防御率4.31、79.1回、46奪三振、WHIP1.29の成績を残している。

もっとも、チームは30勝47敗で同地区最下位。7月末のトレード期限を前に、上位を争う球団へ移籍する可能性は十分にある。実際、米スポーツ専門局ESPNの「トレード期限候補トップ100」では75位にランクインしている。

「ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドは、標高約1600メートルの高地に位置する打者有利の球場。そこで8勝を挙げていることには一定の価値がある。他球場なら勝ち星は増え、防御率も良化する可能性はある。同地区の上位を争うダイヤモンドバックス、パドレスは先発補強が課題で、菅野が候補に入っても不思議ではありません」と、米球界関係者がこう話す。

「Dバックスは21日時点で39勝37敗。ドジャースには9.5ゲーム差をつけられているが、ワイルドカード争いには十分残っている。課題は先発陣に故障者が続出していることです。ソロカが左臀部の張りで15日間IL入りし、復帰まで4〜6週間の見込み。さらにネルソンは右屈筋損傷と右肘内側側副靱帯の軽度捻挫で、4〜6週間ノースロー。復帰は早くても9月と見られている。開幕前はギャレン、ケリー、ロドリゲス、ソロカ、ネルソン、ファートらで先発陣は豊富だったが、一気に層が薄くなったのは確かです。成績面を見ても、ロドリゲスが6勝2敗、防御率2.45、ソロカが8勝3敗、同3.07と好投している一方、ギャレンが3勝6敗、同6.10、ケリーは5勝6敗、同5.81、ネルソンも3勝5敗、同4.97とイマイチ。菅野獲得の余地は十分にあります」

一方のパドレスは39勝36敗で、ナ・リーグ西地区2位につけている。

「開幕前から先発陣に不安を抱えており、マスグローブ、ピベッタらが長期離脱。マルケスも15日間IL入りしており、現在のローテも安泰とは言いがたい。先発陣ではバスケスの6勝が最多で、キングが4勝6敗、防御率3.60、ビューラーが4勝3敗、同3.96、バスケスが6勝5敗、同4.17。一方で、キャニングは1勝5敗、同6.64、ジオリトは2勝2敗、同4.56、マルケスは3勝2敗、同5.76と、先発4番手以降には不安が残る。パドレスはまず大物先発の獲得を狙う可能性がありますが、比較的安価な菅野が現実的な補強候補になるのではないか」（同）

菅野にとっても、自身の価値をさらに高める意味で、上位球団への移籍は渡りに船だろう。打倒ドジャースへの最後のピースとして、菅野に白羽の矢が立つか。

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ところで、メジャーといえば大谷翔平は今年も、ホームランダービー出場を見送る公算が大きい。中指や左膝に不安を抱えていることに加え、“因縁”のネットフリックスも関係しているという。いったい、どういうことか。●関連記事 【もっと読む】大谷が本塁打競争出場を躊躇う本当の理由 では、それらについて詳しく報じている。