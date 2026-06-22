■FIFAワールドカップ2026 グループH ウルグアイ 2−2 カーボベルデ（日本時間22日、マイアミスタジアム）

サッカー男子カーボベルデ代表（FIFAランク63位）は、ウルグアイ代表（同18位）と2−2の引き分けに終わり、初戦のスペイン戦に続いてのドロー決着となった。カーボベルデは前半、フリーキックを直接決めワールドカップ（W杯）初ゴールで先制するが、終盤ウルグアイに2点を返され後半に入った。後半16分、相手のパスミスに乗じてゴールを奪い追いついたカーボベルデが、引き分けに持ち込んだ（FIFAランクは試合開始前時点）。

アフリカ大陸の西側に位置する大西洋に浮かぶ・カーボベルデ。人口は50万人あまり、国土の面積は日本の滋賀県ほどの島国だ。ワールドカップ（W杯）初出場の小国が、日本時間16日に行われた初戦で世界を驚かせた。優勝候補の一角・スペイン（同3位）相手に40歳のGKヴォジーニャがスーパーセーブを連発し、0−0の引き分けに持ち込み、W杯初の勝ち点「1」を獲得した。

第2戦は前半、序盤からウルグアイのサイド攻撃やセットプレーなどでゴールを脅かされるカーボベルデだが、DF陣が統率の取れた守備でピンチの芽を摘んでいく。ここぞという場面では、体を張り得点を許さない。16分には、相手コーナーキックをGK・ヴォジーニャが直接キャッチ、会場が大いに沸いた。

迎えた21分、カーボベルデはフリーキックのチャンスを得る。ここでケビン・レニーニ（29）が助走から右足を振り抜くと、地を這うようなボールがゴール右隅に突き刺さる。記念すべきW杯初ゴールでカーボベルデが1点を先制した。

しかし44分、ウルグアイに左サイドからクロスを放り込まれる。カーボベルデDFが競り勝ち頭でクリアしたボールは、ゴールポストに当たって跳ね返った所に、ウルグアイのマクシ・アラウホ（26）にダイビングヘッドを決められ、1−1の同点に。さらにアディショナルタイムにも相手にゴールを許し、1−2と逆転されてカーボベルデは前半を終えた。

後半に入ると、ウルグアイにボールを保持され、試合の主導権を握られる。自陣で過ごす時間が多くなるカーボベルデは、なかなか攻撃の糸口を見出せない。それでも後半16分、敵陣でウルグアイの中央へ戻したパスをエリオ・ヴァレラ（24）がかっさらう。相手GKも前に出てしまい、無人のゴールにシュート。ウルグアイのミスに乗じて、カーボベルデが2−2の同点に追いついた。

23分には相手コーナーキックからゴール前での混戦となり、ウルグアイにゴールを決められたかに見えたが、オフサイドの判定に救われたカーボベルデ。終盤は相手の猛攻を受けたが、GKヴォジーニャを中心にDF陣が踏ん張り、得点を許さず引き分けに持ち込んだ。

カーボベルデは決勝トーナメント進出をかけ、日本時間27日に第3戦のサウジアラビア（同59位）戦に挑む。

【グループH】

1 スペイン 勝ち点4（得失点差4）

2 ウルグアイ 勝ち点2（得失点差0、総得点3）

3 カーボベルデ 勝ち点2（得失点差0、総得点2）

4 サウジアラビア 勝ち点1（得失点差-4）