【W杯2026】日本対チュニジア視聴率 世帯33.2％ 瞬間最高37.0％
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。22日、視聴率が発表された（ビデオリサーチ社調べ）。世帯平均視聴率は33.2％、個人全体平均視聴率は22.5％となった。
【写真あり】「泣ける」と話題 長友佑都が公開した”集合ショット”
瞬間最高視聴率は、個人が25.4％（試合終了時の 午後2時55分）、世帯が37.0％（試合終了時の 午後2時55分）となった。
W杯史上1000試合目の節目となった今回、試合は日本が支配し、前半に鎌田大地、上田綺世がゴール。後半は伊東純也、さらに上田が決め、4対0で勝利。日本のW杯史上1試合の最多得点となった。
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瞬間最高視聴率は、個人が25.4％（試合終了時の 午後2時55分）、世帯が37.0％（試合終了時の 午後2時55分）となった。
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