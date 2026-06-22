「北中米Ｗ杯・１次リーグＨ組、カボベルデ代表２−２ウルグアイ代表」（２１日、マイアミ）

初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、２度の優勝経験を持つウルグアイ（同１６位）に対して劣勢から同点に追い付くしぶとさを見せ、またしても強豪相手にドロー。勝ち点２として、決勝トーナメント進出に望みをつないだ。

前半２１分。ＭＦピナがペナルティエリア手前からのフリーキックで、直接ゴール右下へ決めて先制。カーボベルデにとってＷ杯初得点となった。

しかし、前半終了間際の４４分にウルグアイのアラウホに同点ゴールを決められると、同５１分にはカノッビオに勝ち越しゴールを許した。

それでも諦めない。後半１６分に相手のミスでゴールキーパーが飛び出すと、無人のゴールにＭＦヴァレラが流し込んで同点に追い付く。

後半２３分には右サイドからのクロスからＧＫヴォジーニャがはじいたところ流し込まれたが、オフサイドとなる。後半４０分からは立て続けてにゴール前にボールを運ばれたが得点は与えなかった。

アフリカ大陸の北西沖にある小国・カボベルデは、初戦は欧州王者で今大会の優勝候補スペインと対戦。ＧＫヴォジーニャを中心に、猛攻をしのいで勝ち点１を奪い、強烈なインパクトを残していた。

Ｈ組はスペインが勝ち点４で１位。ウルグアイ、カボベルデが勝ち点２、サウジアラビアが勝ち点１となっている。カボベルデは第３戦でサウジアラビアと対戦。ウルグアイはスペインと対戦する。