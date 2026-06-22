即カゴ行き！「可愛すぎるでしょ…」一目惚れした100均のキャラクターグッズ

バッグの中で細かいものが散らかったり、すぐ使いたい小物が見つからなかったり…。そんなちょっとした悩みをかわいく解決してくれるアイテムをダイソーで発見しました。見た目のかわいさだけでなく、持ち歩きたいものをまとめたり、よく使う小物をすぐ取り出せるようにしたりと、普段使いしやすい工夫も詰まっています。

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商品情報

商品名（左）：ポムポムプリン 巾着

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：200×230mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630332200

商品名（右）：マイクロバッグチャーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W8.5×D3×H7cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630332118

ポムポムプリンが王様の姿に♡シリーズで揃えたくなるダイソーのサンリオグッズ

ダイソーのキャラクターグッズ売り場で、思わず手に取ったポムポムプリンのグッズ。華やかな花柄を背景に、王様のような姿になったプリンが目を引くアイテムです。

筆者が訪れた店舗のキャラクターグッズ売り場には、同じデザインの商品が複数並んでいて、思わず見比べたくなるほど。

ポムポムプリンは、どちらかというと素朴なデザインのアイテムが多い印象でしたが、このシリーズは背景まで華やかで可愛らしく、存在感抜群です♡

『ポムポムプリン 巾着』は化粧品やケア用品の持ち歩きにちょうどいいサイズ！

『ポムポムプリン 巾着』は、かさばりやすい小物をまとめたいときに使いやすいサイズ感。ボディ・ヘア用のふき取りシートと化粧水2種類を入れてみましたが、まだ少し余裕があります。

この巾着は中身に合わせて形が変わるのがポイント。バッグの隙間にも収まりやすく、荷物のボリュームを抑えたいときに助かります。

旅行やお泊まり用のスキンケア用品をまとめたり、バッグの中で散らばりやすい小物をひとまとめにしたりと、普段使いしやすいポーチです。

『マイクロバッグチャーム』は小物迷子を減らせる収納アイテム！

『マイクロバッグチャーム』は、表面と裏面でデザインが異なり、どちらを向けても楽しめる仕様。

おともだちのマフィンと手を繋いでニッコリしている姿がかわいらしいです♡

素材はレジャーシートのような質感。口はファスナー仕様なので、中身が飛び出しにくい作りです。

ゴールドのボールチェーン付きで、バッグに取り付けられるのも便利なポイント。よく使う小物をバッグの外側に付けて持ち歩けます。

リップクリームや目薬、常備薬などを入れておくと、バッグの中を探す手間が減ります。充電ケーブルや有線イヤホンの収納にもぴったりでした。

今回は、ダイソーのポムポムプリンのグッズ2種をご紹介しました。普段使いの小物収納が少し楽しくなるデザインで、バッグを開けるたびに気分が上がります。

実用性だけでなく、バッグのワンポイントとしても活躍してくれそうです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。