スゴい新作出た〜！「まさに秒の勢いで見つかる」「もうポーチをガサゴソ漁らない！」

バッグの中で小物が迷子になってしまい、ポーチを開けてゴソゴソと探す…。そんなプチストレスを減らしてくれるアイテムがダイソーに登場しています。小物を種類ごとに分けてまとめられるので、外出先で慌てて探す手間を減らせます。普段使いはもちろん、旅行やレジャーの荷物整理にも活躍するアイテムです。

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商品情報

商品名：仕切り付きスライダーバッグ Mサイズ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅200mm×スライダー部より下135mm（厚さ0.06mm）

内容量：4枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903652004524

仕切り付きだから混ざらない！ダイソーの新作収納が便利！『仕切り付きスライダーバッグ Mサイズ』

ダイソーの『仕切り付きスライダーバッグ Mサイズ』は、バッグの中で迷子になりやすい細々したアイテムの整理にぴったりの袋。

4枚入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に置かれていました。

袋の中が圧着されていて仕切りが作られており、小物を分けながら収納できるようになっています。必要なものを種類ごとに分けて収納できるのがポイントです。

ポーチにまとめて入れると、目当てのものが見つからない…となりがちですが、これなら収納場所が自然と決まるのが嬉しいところ。中身が混ざらないので、取り出したいものがすぐ見つかります。

入れられるサイズはどれくらい？

常備薬や絆創膏、使い捨てコンタクトを入れてみました。これらを収納するにはやや大きめのサイズ感ですが、数をまとめて持ち歩きたいときにはちょうどよさそうです。

仕切りごとに種類を分けられるので、必要なものを探す時間も短縮できます。バッグの中でバラバラにならないのも助かるところ。持ち運び時のごちゃつきを防げます。

充電ケーブルも試してみましたが、長いケーブルだと少し窮屈に感じました。収納できないわけではありませんが、余裕を持って入れたい場合には不向きかもしれません。

中身が見える窓付きで探しやすい！旅行やアウトドアにもおすすめ！

小さなお菓子やスティックシュガー、顆粒だし、ティーバッグなど細々とした食品の仕分けにも便利です。

片面は全面クリアで中身が見やすく、もう片面には窓が付いていて、両面どちらからでも何が入っているか確認しやすいのもポイント。

家にあったスティックコーヒーを入れてみたところ、少しタイトでした。スライダーは閉まるものの、かなりギリギリのサイズ感だったので、参考にしてくださいね。

収納後は、くるくると巻けば省スペースで持ち運べます。普段の整理整頓だけでなく、荷物をコンパクトにまとめたいアウトドアや旅行にも活躍してくれます。

ポーチと違って汚れたら気軽に取り替えられるので、気兼ねなく使いやすい収納アイテムです。

今回は、ダイソーの『仕切り付きスライダーバッグ Mサイズ』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。