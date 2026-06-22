100均で見つけて大歓喜！「SNSで見たことあるヤツ！」ず〜っと気になってた噂のおもちゃ

SNSで見てから、ずっと気になっていたダイソーの『ミニウォーターサーバー』。実際にタンクに水を入れることで、水が出てくる本格的なおもちゃなのですが、人気なのかずっと出会えずにいました。しかし、先日おもちゃ売り場で発見！迷わず購入してきたので、実際に使ってみましたよ。さっそくチェックしていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ミニウォーターサーバー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480471150

やっと見つけた！SNSで大人気のダイソーのユニークおもちゃ

以前からYouTubeやSNSの動画でよく見ていた、ダイソーの人気のおもちゃをやっと発見！その名も『ミニウォーターサーバー』です。

グリーンとブルーの2色展開で、筆者はブルーを購入してきました。ずっと気になってたのですが、なかなか出会うことができず、先日ついにおもちゃ売り場で発見しました。

セット内容は本体とタンク、そしてコップの3つ。

使い方はシンプルで、タンクを外して水を入れたら、タンクの口を上にして本体をしっかりとセットするだけです。

ボタンを押すとちゃんと水が出てくる！本格的に遊べるダイソーの『ミニウォーターサーバー』

実際に使ってみるとタンクをセットする際に、多少水が漏れてしまうので、濡れてもいい場所で準備するのがおすすめ。

コップをセットしてボタンを押すと、ちょろちょろっと水が出てきました！

勢いよく水が出るのかな？と思っていたのでやや肩透かしを食らいましたが、110円（税込）で実際に水が出ると思えば十分なクオリティです。

本物のウォーターサーバーを小さくしたようなデザインなので、フィギュアやぬいぐるみのディスプレイ背景として使ったり、作品撮りの小物としてもおすすめ。

水を使って遊べるので、水遊びが楽しくなるこれからの季節にぴったりなおもちゃ！色水を用意してジュースに見立てて、おままごとをしてもいいですね。

今回はダイソーで購入した『ミニウォーターサーバー』をご紹介しました。

SNSで話題になった商品は売り切れてしまうこともあるので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。