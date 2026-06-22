ブルージェイズの球団公式インスタグラムが21日（日本時間22日）に更新され、岡本和真内野手（29）がカブスの今永昇太投手（32）、鈴木誠也外野手（31）と交流する様子が公開された。

両チームは19日（同20日）からカブス本拠、リグリー・フィールドで3連戦を行っており、この日は今永が先発予定で岡本とのメジャー初対決に注目が集まっていた。ただ、試合は悪天候のため、順延に。両者の初対決はお預けとなった。

ブルージェイズの球団公式インスタグラムは「日本球界を代表するスター達の再会！」と日本語で記し、岡本が今永、鈴木と交流する様子を動画や写真で公開した。

今永がグラウンドで岡本を見つけると、ダッシュで駆け寄り帽子を取ってあいさつし、岡本が大爆笑するシーンやベンチで岡本と鈴木が楽しそうに会話を繰り広げるシーンなどが投稿された。

この投稿には「ありがとうございます ナイス公式 岡本・鈴木・今永揃いました 8/7リターンマッチ楽しみ」「今永さん、岡本さん、鈴木さん仲が良さそう」「素晴らしい！どっちのチームも好き」「素敵な写真ありがとうございます 岡本選手の笑顔 楽しそうで良かったです リベンジ楽しみにしてます」「今永投手と誠也選手との写真と動画ありがとうございます 仲良しで素敵」と日本語でのコメントが多数寄せられた。