吉本興業所属のお笑いコンビ、ペナルティのワッキー（53）が21日夜、Xを更新。母校、市船橋出身のW杯戦士誕生を喜んだ。

FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対チュニジア戦で、MF鈴木唯人（24＝フライブルク）が後半33分から途中出場。ドリブル突破を試みる積極性をアピールした。鈴木は市船橋出身。

ワッキーも市船橋のサッカー部出身。現在、Xのプロフィル写真は当時のもの。そのワッキーが「とうとう、とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は 鈴木唯人。 おじさんの夢を叶えてくれてありがとう」と感謝。

「今年は市船もインターハイに出るんだ！今 青い風が吹いてるぞ！ いけー！いったれ唯人！ #ワールドカップ #鈴木唯人」と締めくくった。

このポストに「市立船橋でワールドカップに出た選手が初めてなのが意外すぎます！」「市船ってJリーガー輩出は最多で、W杯戦士ゼロだったんだよな でも国見ですら大久保だけだろ？ 静学も大島だけ W杯戦士を出すのは奇跡なんだよな」「今大会のジョーカーですね」などと書き込まれていた。