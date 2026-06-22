ジャパンカップ日本選手権の出場をかけた関東チアリーディング選手権大会が１９〜２１日に、国立代々木競技場の第一体育館で行われた。自由演技は日体大、規定演技は帝京大が総合優勝を果たした。

日体大はノーミスの演技を披露し、欄所友花選手（４年）は「ＶＯＲＴＥＸ（ボルテックス）の全チームがつないでくれて、総合優勝になったのでみんなに感謝しています。世界大会での経験もあって、関東大会で完璧な演技をできてうれしかった」と喜びをかみしめた。

昨年、同大会大学の部で優勝した帝京大の関いこい選手（３年）は規定演技では１位に輝いたが自由演技で２位に終わり、「すごいうれしいけど、自由演技の方が自分たちの納得のいく演技が今回はできなかった。ジャパンカップの夏で応援していただく方々に恩返しできるような演技にするために、これから一人一人が成長していきたい」と悔しさを糧にすることを誓った。

ディビジョン１高等学校の部は目白研心高が２連覇。ディビジョン２の目白研心中学、高校メンバーが大会出場後に練習場に戻り、Ａチームの練習をサポートするなどチーム一丸となって３日間を乗り越えた。

田中春萌コーチは「チームのために最後までみんなで戦うっていう気持ちを持ってやってくれたみんなの力があってのこの最終日の結果。チアリーディングを通して達成感とか仲間のために頑張るっていう力を身につけてほしいなっていうのが一番の願いなので、そういう瞬間が見えてよかった」と思いを語った。

中学校の部はあつぎチアリーディングチームＡが優勝し、小学校低学年の部と高学年の部もあつぎチアリーディングチームが制した。ジャパンカップ日本選手権は８月２７日〜３０日に国立代々木第１体育館に開催予定。