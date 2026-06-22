6月17日に亡くなったスーツアクターでアクション監督の清家利一さんの娘で、元女優の清家伶緒奈さんが22日までにXを更新。父とのツーショット写真を公開した。

清家さんの家族は本人のXを通じ声明を発表。「このたび、清家利一は6月17日に永眠いたしました。6月20日に家族に見守られながら無事に葬儀を執り行うことができました」とした。「本人は多くの方々とのご縁に恵まれ、たくさんの方に愛されながら幸せな人生を送ることができました。そのご縁に、家族一同心から感謝しております」とつづった。清家さんは59歳だった。

娘の伶緒奈さんは「最後のツーショット。いつまでも私の自慢のお父さん。大好きなお父さん」とつづり、父とのツーショット写真を公開。マットレスに2人で笑みを浮かべ寝転がっている写真だった。

清家さんはJAC14期生。「王様戦隊キングオージャー」や「爆上戦隊ブンブンジャー」など数多くのスーパー戦隊シリーズにおけるスーツアクターとして活躍した。4月9日にXで入院したことを報告。最後の投稿となった5月14日には「入院してから1ケ月と少し まだ退院出来ない 抗がん剤治療はまだ続く 元気です でもとにかく暇だ！」と報告し、車いすで移動する近影も公開していた。