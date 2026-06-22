◇W杯北中米大会1次リーグH組 ウルグアイ 2―2 カボベルデ（2026年6月21日 米マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、ウルグアイ（FIFAランキング18位）は初出場のカボベルデ（同63位）と2―2で引き分けた。2試合を終えて勝ち点2止まりで、スペインとの第3戦（26日、同27日）を残して2大会連続1次リーグ敗退のピンチに陥った。

ウルグアイはサウジアラビアと1―1で引き分けた初戦から先発2人を変え、不振のFWヌニェス（アルヒラル）を外した。ポゼッションで圧倒しながらカボベルデの堅守に苦しめられ、前半21分にはFKを決められて先制を許した。

前半44分、左クロスからゴール前で両軍が競り合ったこぼれ球をM・アラウホ（スポルティング）がダイビングヘッドで押し込んで1―1の同点。アディショナルタイムの51分には縦パスをM・アラウホが頭で落とし、ヌニェスに代わって先発したF（フルミネンセ）が流し込んで逆転に成功した。

ところが後半16分、自陣での味方の不用意なパスを処理しようとGKムスレラ（エストゥディアンテス）がペナルティーエリアを飛び出してしまい、パスを奪われて無人のゴールへ同点弾を決められる痛恨のミス。その後の猛攻でも勝ち越しゴールは奪えず、アディショナルタイムにはカノビオが敵陣で抜け出す絶好機を迎えたが、相手に寄せられてシュートを外した。

過去2度のW杯優勝を誇るウルグアイは、前回22年カタール大会では1次リーグ敗退。23年から奇才ビエルサ監督が率い、南米予選4位通過で今大会に臨んだが、スペインとの「2強」とみられたH組で2戦連続ドローと思わぬ苦戦となった。