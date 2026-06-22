太り方が違う！大きく3つに分かれる体質タイプとは？【ゆるやせ漢方ダイエット】

太り方も違う！大きく３つに分けた体質タイプとは

自分の体質タイプを知ることが大切

漢方は東洋医学の中心的な治療法のひとつで、基本は中国由来の中国医学に基づいています。でも現在、日本で行なわれている漢方は、国内で独自に発展した、日本人の体質にあった治療法になります。西洋医学とは一線を画してきましたが、最近では治療に取り入れる医者も増えてきました。ひと口に体質といっても、人によって異なります。漢方には心と体の状態をあらわした「証しょう」という考え方があり、証はさらに「陰いん陽よう」「虚きょ実じつ」、または「気き・血けつ・水すい」などのタイプに分けて判断されます。

これが体質タイプというわけです。体質タイプを知ることは、体を健康に保って病気を防ぐためにも大切です。私が漢方薬を処方するときに判断のベースとするのが、患者さんの体質の診断です。問診と患者さんの雰囲気で、大抵はどのタイプかわかります。そこで患者さんに「あなたはこのタイプですよ。それに合った治療で、あせらずに“ゆるやせ”していきましょう」と話します。このときに漢方の難しい話をすると、患者さんに「続かないかも……」という不安を与えかねません。

ですから、わかりやすく、できるだけシンプルに「気・血・水」の3タイプに分けて説明します。問診の段階でチェックが多い項目が、該当タイプとなりますが、理解と納得をしたうえで、治療に入ります。ほとんどが3つのタイプに当てはめられますが、たまには混合タイプの患者さんもいます。チェック項目がなく、気・血・水のバランスが取れていれば、健康で肥満とは無縁のはずです。でも、ほとんどの人はどちらかに偏かたよっているため、それを漢方で調整していくわけです。不調の患者さんに「それを治すのが、僕の仕事。僕の仕事を取らないでね」と言うと、笑いながらほっと安心されます。

【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師