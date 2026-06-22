今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月22日（月）〜6月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月22日（月）〜6月28日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は急な用事や仕事が入るなど忙しい日々が続きそう。予定がたくさん入っているときは、家族や恋人にサポートしてもらうといいかも。あなたの活躍をうらやましがるライバルが現れるかもしれませんが、謙虚に振る舞うと支障なく活動できそうです。
★ワンポイントアドバイス★
就寝前に1日の出来事を振り返ると◎ 特に頑張ったことに対しては、しっかり褒めるようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は急な用事や仕事が入るなど忙しい日々が続きそう。予定がたくさん入っているときは、家族や恋人にサポートしてもらうといいかも。あなたの活躍をうらやましがるライバルが現れるかもしれませんが、謙虚に振る舞うと支障なく活動できそうです。
就寝前に1日の出来事を振り返ると◎ 特に頑張ったことに対しては、しっかり褒めるようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/