「彼がいないとチームは全く別物になる」Ｗ杯初ゴールの神童ヤマルをレジェンド２人が絶賛！「ただ上手いだけではなく…」
18歳の神童が記念すべきＷ杯初ゴールを記録した。
スペイン代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節でサウジアラビア代表とアトランタ・スタジアムで対戦。４−０で勝利した。
ゴールラッシュの口火を切ったのが、今大会の注目選手の一人であるラミネ・ヤマルだった。ハムストリング負傷の影響などで第１節のカーボベルデ戦（０−０）は71分からの出場となったなか、サウジアラビア戦で初先発を飾る。すると10分、ボックス内左からのミケル・オジャルサバルの折り返しに右足のワンタッチで合わせてネットを揺らしてみせた。
アメリカメディア『FOX SPORTS』によれば、そんなヤマルをレジェンドたちが絶賛している。元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチはこう称えた。
「初戦とサウジアラビア戦で違いが出たのは、ヤマルがいたからだ。彼は他の選手にはない特別なアイデアを持っている。ヤマルは45分しか出ていないのに、相手にとっては本当に脅威になる選手だ。そんな彼がいるスペインと戦うときは、なおさら油断できない」
また元フランス代表FWのティエリ・アンリも、その才能を絶賛した。
「ヤマルは、ただ上手いだけではなく、頭を使ってプレーできる選手だ。普通とは違う発想でプレーし、相手を引きつけながらドリブルやパスで道を切り開く。 攻めるタイミングや一度落ち着かせるべき時も分かっていて、味方を活かすプレーもできる。今日はスペインの話をしているけれど、所属するバルセロナでも同じだ。彼がいないとチームは全く別物になる。ヤマルがいれば、何だって起こり得る」
現役時代、世界屈指のストライカーとして活躍した２人から惜しみない賛辞が贈られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ワンタッチで仕留めた！ ヤマルの記念すべきＷ杯初ゴール！
スペイン代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節でサウジアラビア代表とアトランタ・スタジアムで対戦。４−０で勝利した。
ゴールラッシュの口火を切ったのが、今大会の注目選手の一人であるラミネ・ヤマルだった。ハムストリング負傷の影響などで第１節のカーボベルデ戦（０−０）は71分からの出場となったなか、サウジアラビア戦で初先発を飾る。すると10分、ボックス内左からのミケル・オジャルサバルの折り返しに右足のワンタッチで合わせてネットを揺らしてみせた。
「初戦とサウジアラビア戦で違いが出たのは、ヤマルがいたからだ。彼は他の選手にはない特別なアイデアを持っている。ヤマルは45分しか出ていないのに、相手にとっては本当に脅威になる選手だ。そんな彼がいるスペインと戦うときは、なおさら油断できない」
また元フランス代表FWのティエリ・アンリも、その才能を絶賛した。
「ヤマルは、ただ上手いだけではなく、頭を使ってプレーできる選手だ。普通とは違う発想でプレーし、相手を引きつけながらドリブルやパスで道を切り開く。 攻めるタイミングや一度落ち着かせるべき時も分かっていて、味方を活かすプレーもできる。今日はスペインの話をしているけれど、所属するバルセロナでも同じだ。彼がいないとチームは全く別物になる。ヤマルがいれば、何だって起こり得る」
現役時代、世界屈指のストライカーとして活躍した２人から惜しみない賛辞が贈られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ワンタッチで仕留めた！ ヤマルの記念すべきＷ杯初ゴール！