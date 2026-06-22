日本―チュニジア戦ドラゴン解説第3回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組で日本がチュニジアと対戦。4-0と快勝し、決勝トーナメント進出に前進した。この試合に合わせ、2022年カタール大会に続き「THE ANSWER」で解説を務める元日本代表FW久保竜彦が編集部に来訪。試合を分析した。全3回の第3回は日本サッカーの進歩について。2006年ドイツW杯を目指すジーコジャパンのエースとして君臨したドラゴン。あれから20年、多くの選手が欧州で磨き抜いた「＋α」の武器を「今はそれがないとだめ」と当時と比較し、訴えた。（取材・構成＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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改めて振り返ると、いいね。いい試合だった。想像以上に、自分たちのゲームって感じだった。

やっぱ、地力よね。立ち上がりね、もしかしたら（リズム悪くなるか）……みたいなんもあったけど、全然そんな感じじゃなかった。地力ていうんはなんというか、多少ボール持たれても「来なさい」みたいな感じよね。

最終ラインもそうやし、中盤もボランチのところもそう。相手の出方を見て、それに余裕で対応できてる。本当、横綱っぽい感じ。こんなんW杯でできるんやと思ったよ。個々（メンバー26人中23人）でヨーロッパでやっとることが大きいんかね。

マリノスは近かったけど、Jリーグやし。こういう感覚をW杯でやるっていう。さっき（第1、2回で）話した上田も、冨安も、堂安もそうよ。

俺もデサイー（元フランス代表DF）とかとやったけど、無理やったけえ、壊れそう（怪我しそう）やったけえ、海外も行かんかったし。そこで、ああいうやつらと上田は毎週毎週戦って、点決めまくって、成長しているし。

冨安はくさびのパスが上手い。守備もできて。堂安は前であれだけできて、守備もやれる。今はそれ（＋αの武器）がないとだめなんよ。なんか持っとる。昔はなかった。1個だけ（の武器）で戦ってたよ。Jリーグ、日本代表もそうやったけど。

とりあえず（前に）ボーンと蹴る。そんなんだから。レベルは上がってるし、みんな上手いだけじゃなくて強いよ。

ヨーロッパはそうじゃないと出られんじゃないの、試合に。そういう体にしていくんやろね。俺らの時は点取るためだけの体でよかった。別に守備とか持久力とか、あんだけ走らんと1個やっておけばいいや、みたいな感じのサッカーやったもん。

今はやらなあかんことが多い。でも、あそこまでできるんや。それが日本人やと思う。真面目やし、規律正しい。

森保監督のマネジメントに「一番難しいよ、堂安に守備させんの」

ただ、いつも言うけど、すごいのは森保さんよ。

堂安があんだけ守備しよるやん。一番難しいと思うよ、堂安に守備させんの。我慢させんの。あんだけやるんやからびっくりした、オランダ戦でね。今日も完璧やったもん。で、チャンス見て、前行ったり。すごいよね。

もう（右サイドは）完全に堂安のサイドなんやと思ったよ。

森保さんは日本人監督としてやってて、俺も日本人は岡田（武史）さんとかしか知らんけど、岡田さんも良かったし、信頼できる人じゃないと無理よ。まず言うこと聞かんから。言うこと聞かせられることがすごいんよ。

チームとしても、まとまってるよね、本当に。次、ポジション変わったとしたっても、意思の疎通はできる感じしたね。やり方が決まってるまでとは言わんけど、そういう感じの雰囲気がある。絶対サボらんし、誰も。

スウェーデン戦はやっぱ堅く行くんじゃないの、今日みたいに。どっしり行くのが一番良い。日本はやっぱいいよ、ディフェンス。（偶発的に）なんかで1点取られるかもしれないけど。でも、そのくらい安定してるよ。

それにしても、すごい強いと思ったわ、今日。

ベスト8、行ったらやばいね。（8強なら）続投やん、森保さん。絶対続投した方がええと思う。優勝するまでやるやろ。森保さんすごいよ、相当よ。マジで。森保さん屁とも思ってないでしょ、ごちゃごちゃ言われるの。

どこまで行けるか、楽しみやね。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）