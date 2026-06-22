日本―チュニジア戦ドラゴン解説第2回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組で日本がチュニジアと対戦。4-0と快勝し、決勝トーナメント進出に前進した。この試合に合わせ、2022年カタール大会に続き「THE ANSWER」で解説を務める元日本代表FW久保竜彦が編集部に来訪。試合を分析した。全3回の第2回は4得点の攻撃陣を活性化させた最終ラインの貢献について。特に、板倉滉、伊藤洋輝と形成した3バックの右CBを務め、今大会初先発したDF冨安健洋を「一番上手い、リズムが出る」とボールを受けるFW目線で高く評価した。（取材・構成＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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上田が良かったのも、本当にディフェンスラインのおかげよ。

そこがむっちゃ安定しとったから。ミスなかったからね、ディフェンスラインで1個も。オランダ戦も安定しとったし。で、それで上田とか、いいところでボール受けて。（冨安、板倉、伊藤）3人とも、良かった。

でも、やっぱ俺は好きやね、冨安。上手いもん。1個（タイミングを）見れるし。FWがむっちゃ楽だと思う、受けるやつが。上田とかもそう。受けやすい。1個裏かいてくれるんよ、敵の。タイミングとかそうだし。

FWからしても、やりやすいDFっておるんよ。

「はい、パス出しますよ。はい、どうぞ」みたいなん（わかりやすいタイミングの縦パス）はガツンと（相手DFに）やられる、誰でもわかるから。でも、何するかわからん、裏かいてくれるのはなかなかおらんね。それがDFで上手いやつは余計に。

今は（ディフェンスラインに）揃っとる。板倉とか伊藤も上手いし。でも、冨安が一番上手いと思う。

裏かいてワンツーしてポンポンポンって（前に）行ったり。ちょっとしたことやけどね、本当。受けるやつはむっちゃ楽に、ふっと（相手DFと間合いがずれて）受けれる。リズムが出る。中盤のやつも疲れんし、余計な動きせんでいい。

前めが言われる（注目される）けど、あのディフェンスラインがどっしりしとるけん、何でもできると思うんよ、今回。

守備は堂安もすごいよ。ディフェンスの完璧なターンも身につけとる。昔、フランス代表でリザラズとかおったけど、そんな感じ。前も行ける。シュート持っとる。絶対どっかでぶっ放したいと思ってるはずやけど。何が最優先か完全にわかってる。

ドキドキの展開と無縁「強い国がやるようなサッカーよね」

前の選手も頑張ったよ。（日本3点目の）伊東の1対1は正面からGKに入ってくると難しいんよ。

（背後から来るDFに）体を当てられない。体でブロックしながら。やっぱ当たると焦ってGKが見えづらくなる。触られると、それだけで嫌。でも最後まで見たけんね。（手が）伸びきったところ狙ったもんね。本当上手い。レベル1個上がってる。いや、2個か3個ぐらいか。

伊東は後半の切り札みたいな感じやったけど、最初から使う方がいいんかなとは思ってた。それくらい良いし、上手いよ。メッシみたいなポジション取れるんよね。ふわーっとやって。で、ヘディングも強い。球際のところの感覚もいい。持っとるもんね、（強い）体。

（先制点の）鎌田があそこで点取ったんは、センスなんやろうね。

（ヒールシュートを）狙っとるんやと思うよね。狙ってるなって思わせるような選手やし。ミス多かったけど、そこから切り替えてね。ヒヤヒヤするようなの（ミス）は全然なかったから。本当にそういう（ヒヤヒヤの少ない）チームなんやな。

ドキドキの展開とか、昔や今までの感じだとなりそうやけどさ。そんなんもない。前半の終わりくらいから、なんかまったり落ち着いてんな、みたいに思ったけど。でも入れるとこ、ギアの上げ方もあるし。強い国がやるようなサッカーよね。

俺らがやってた頃からすると、すごい進歩よ。それを特に感じるところがあるんよ。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）