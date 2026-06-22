澤部佑、「この業界だと唯一」の友人は人気俳優 妻の俳優も結婚前に対面「緊張しちゃって…」
お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（40）が、20日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。20年付き合いのある人気俳優を明かした。
【写真】すごい交友関係！ハライチ澤部と友人の人気俳優の超近距離ショット
芸能界での友人について質問を受けた澤部は「この業界だと岡田将生くんとかね。唯一ぐらいです。この業界で、本当に20年ぐらい」と明かした。
出会いのきっかけはドラマでの共演だったといい「だから今向こうもご結婚されてねっていうので。家族ぐるみで」と話した。
MCの加藤浩次が「高畑さんも」と岡田の妻で俳優の高畑充希について水を向けると、澤部は「結婚する前に紹介してくれたんですけれど」と秘話を語った。
「それも何も言わないの、岡田くんが。いきなりうちに連れてきて。奥さまにもどこに行くか言ってない状態で」と明かした。
そんな中、澤部は「こっちも格好つけて“ウイッス、どうぞ、どうぞ”みたいな」と平静を装って対応したことを振り返った。ただ、内心は「緊張しちゃって。自分家が、自分家じゃないみたいな」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】すごい交友関係！ハライチ澤部と友人の人気俳優の超近距離ショット
芸能界での友人について質問を受けた澤部は「この業界だと岡田将生くんとかね。唯一ぐらいです。この業界で、本当に20年ぐらい」と明かした。
出会いのきっかけはドラマでの共演だったといい「だから今向こうもご結婚されてねっていうので。家族ぐるみで」と話した。
「それも何も言わないの、岡田くんが。いきなりうちに連れてきて。奥さまにもどこに行くか言ってない状態で」と明かした。
そんな中、澤部は「こっちも格好つけて“ウイッス、どうぞ、どうぞ”みたいな」と平静を装って対応したことを振り返った。ただ、内心は「緊張しちゃって。自分家が、自分家じゃないみたいな」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。