ハライチ・澤部佑 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（40）が、20日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。20年付き合いのある人気俳優を明かした。

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　芸能界での友人について質問を受けた澤部は「この業界だと岡田将生くんとかね。唯一ぐらいです。この業界で、本当に20年ぐらい」と明かした。

　出会いのきっかけはドラマでの共演だったといい「だから今向こうもご結婚されてねっていうので。家族ぐるみで」と話した。

　MCの加藤浩次が「高畑さんも」と岡田の妻で俳優の高畑充希について水を向けると、澤部は「結婚する前に紹介してくれたんですけれど」と秘話を語った。

　「それも何も言わないの、岡田くんが。いきなりうちに連れてきて。奥さまにもどこに行くか言ってない状態で」と明かした。

　そんな中、澤部は「こっちも格好つけて“ウイッス、どうぞ、どうぞ”みたいな」と平静を装って対応したことを振り返った。ただ、内心は「緊張しちゃって。自分家が、自分家じゃないみたいな」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。