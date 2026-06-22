「彼の存在を忘れてはいけません」

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とは、フリージャーナリストの藤江直人氏だ。日本時間21日のチュニジア戦に4−0で圧勝した森保ジャパン。開始4分で今大会2点目となる先制ゴールを挙げたMF鎌田大地（29=クリスタルパレス）、日本人初のW杯1試合2ゴールをマークしたFW上田綺世（27=フェイエノールト）、今大会初ゴールを記録したMF伊東純也（33=ゲンク）らが大勝の立役者としてメディアに大きく取り上げられる中、

「攻撃系選手のエース番号10を背負いながら守備に奔走し、チームの快進撃を支えているのがFW堂安律（28=フランクフルト）です」

と、言うのだ。

2022年11月に開幕した前回カタールW杯でドイツ、スペイン戦逆転勝利の立役者となった堂安はしかし、同年3月に行われたW杯最終予選に招集されなかった。中学進学と同時に加入したG大阪のジュニアユース時代から天才と呼ばれ、監督やコーチ陣から守備を求められても「そんなんゴールを決めればエエんやろ」と強気に言い放つタイプだった堂安は、自分が代表メンバーから呼ばれなかった理由が理解できず、当時プレーしていたオランダで「ふざけんなよ！」と不貞腐れる日々を送った。そこへ、所属先のクラブハウスまで訪ねてきたのが、代表を率いる森保一監督（57）だった。

挨拶もそこそこに「どうして招集してくれなかったのか？」と聞いた堂安に対し、指揮官はこう答えたという。

「出番のない時のベンチや練習での行動や言動をどう思っている？ 本気でチームのために戦っているのか？ 日本を背負っている重みを感じているのか？」

前出の藤江氏がこう言った。

「ゴールを決めて『注目を集めることしか考えてなかった』と話していた堂安が森保監督の言葉で目が覚め、カタールW杯の決勝トーナメント一回戦で敗退した悔しさも重なって『ゴールじゃなくていい。守備でもなんでもチームに貢献するプレーをしたい』という意識に激変した。今では森保監督から『サッカーをやっている子どもたちに堂安の姿を見せたい。背番号10であっても、ちゃんと守備をしないと世界を渡り歩けないことを堂安は示している』とまで言われるほど。W杯優勝が目標の森保ジャパンの快進撃には、堂安の献身的なプレーが不可欠です」

これまでの「オレがオレが」のエゴイスティックがウソのように、「サブであってもチームを勝たせるために何をなすべきか、常に考えるようになった」と口にするようになった堂安が主戦場とする「右のウイングバック（WB）」は、攻撃の際には1トップや（2列目の）シャドーと連係しながら相手ゴールを目指し、ひとたび守備に回ると自陣の最深部まで駆け戻り、体を張った守備をやらなければならない。

たとえば25年10月のブラジル戦。劣勢を強いられた前半では右WBというよりも「本職は右サイドバック（SB）」と見間違えるようなプレーでブラジルの圧倒的な攻撃と対峙し、0−2で迎えた後半の3ゴール大逆転劇の原動力となった。

日本時間15日のオランダ戦では強力左サイドアタッカーのFWガクポと何度もマッチアップして仕事をさせなかった。この日のチュニジア戦で象徴的なプレーがあった。 トイメンに位置するニース（フランス）所属の左DFアブディが、日本のペナルティーエリア内に進入した状況で果敢なスライディングタックルでボールを奪い、ピンチを防いでみせた。

チュニジア戦後、「みんなが理想としている10番像じゃないかもしれないが、（チームを）勝たせる選手が10番と思っている。ゴールが理想だけど、そうじゃなくてもチームに貢献できるようにやっていきたい」と話した堂安が、森保ジャパンの命運を握っている──。

◇ ◇ ◇

ところで、次のスウェーデン戦はどのような展開が予想されるのか。元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏や、なでしこジャパン初代監督で元ドイツ1部ビーレフェルトのヘッドコーチ・鈴木良平氏に語ってもらった。そこで挙げられた“キーマン”とは……。●関連記事 【もっと読む】森保J次のスウェーデン戦はこうなる！ も要チェックだ。