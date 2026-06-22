女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、決まった。夫で元TBSアナウンサー、東京都議の高野貴裕氏（46）が自身のSNSでエールを送った。

星野は24年9月、長女ふうかさん（10）が筋肉に先天的な異常があり筋力低下が起こる国の指定難病「先天性ミオパチー」の一種の「中心核ミオパチー」であることを公表。ふうかさんのインスタグラムを開設し、車イスでの日常を紹介。温かい家族の姿とふうかさんのチャレンジ精神が多くの人の共感と感動を呼んでいる。

この発表を受け、高野氏は「妻であり、障がいのある子どもの母であり、そして、たくましく、しなやかな女性である、まりちゃん。彼女の才能はもちろん、どんな時も前を向こうとする芯の強さ、そして、人に寄り添う優しい心を、心から敬愛しています」と星野について投稿。

「今回のオファーを受けるにあたって、きっと本当にたくさん悩んだと思います。それでも、やると決めたからには、最後までしっかりと務める。それが、彼女です」といい「素晴らしいスタッフの皆さんとともに、どうか最高のゴールに向かって走り抜けてください。家族として、夫として、心から応援しています。まりちゃん、ファイト！」と思いを込めた。

2人は青山学院大の先輩後輩として知り合い、11年に結婚。15年7月30日にふうかさんを出産した。