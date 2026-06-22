『孤独のグルメ』原作者が40年通った老舗居酒屋の“差し入れ焼きそば”に絶句したワケ…「今、これより嬉しい差し入れがあるだろうか」／久住昌之

『孤独のグルメ』原作者が40年通った老舗居酒屋の“差し入れ焼きそば”に絶句したワケ…「今、これより嬉しい差し入れがあるだろうか」／久住昌之