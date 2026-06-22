飼い主さんに『動体視力があまり良くない』と言われてしまったシーズーさん。名誉挽回のチャンス…？お口に入る位置にオヤツを投げてみたら…まさかの光景が話題になっているのです。

まるでコントのような、華麗すぎるまさかの結末は記事執筆時点で43万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：犬のオヤツを投げた結果→『上手に食べれるかな』と思ったら…予想を超える『コントのような展開』】

動体視力が良くない犬→絶対に取れる場所にオヤツを投げたら…

Xアカウント『@nacho20230220』に投稿されたのは、シーズー姉弟のお姿。

この日、飼い主さんはちょっぴりどんくさい一面もあるナチョくんに『ボーロキャッチ』を成功してもらうため、ただその場で『口を開けていれば必ず入る位置』にボーロを投げたのだそう。

ただの失敗ではない…！？まるでコントのような結末を迎えることとなったといいます。

まるで『コントのような結末』に爆笑

飼い主さんの持つボーロへしっかりと狙いを定めながら、キリッと立っていたというナチョくん。飼い主さんもまた狙いを定めてボーロを投げると…。

高く上がったボーロを見上げながら、姿勢を低くしたというナチョくん。ゲットなるかと思った次の瞬間…。

横からスッと登場した姉シーズー「奈々」ちゃん。美しい曲線を描きながら、ジャンプでボーロをかっさらってしまったというのです。

お手本のような、あまりにも華麗すぎる横取りを見せた奈々ちゃんの向こう側で『あれ？ボーロは？』とばかりに見当違いな場所を探し始めてしまったというナチョくん。

『あれ？ボーロどこいった…』と、健気に探すナチョくんと、『ボーロならもうそこにはないわよ…』とその様子を見つめる奈々ちゃん。

まるでコントのような、キレイすぎるオチに飼い主さんも笑わずにはいられなかった模様。

ナチョくんのマイペースな愛くるしい性格、奈々ちゃんお得意のスーパージャンプ、姉弟の個性が詰まった20秒間は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「落ちること前提だから下探してるの可愛い」「素晴らしい横取り」「見事なインターセプト」「大笑いした」「すごいジャンプだ」「さすが奈々ちゃん」などのコメントが寄せられています。

個性が溢れすぎているシーズー姉弟

のんびりマイペースでちょっぴり天然さんな癒やしボーイなナチョくんと、活発でお転婆な奈々ちゃんはそれぞれ個性に溢れたとっても素敵なシーズー姉弟。

飼い主さんに溺愛されながら、それぞれのびのびと幸せに暮らすその日常はシーズーならではの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nacho20230220」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。