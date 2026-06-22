塀から外を見ている大型犬の姿が、「おっさんすぎる」と反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で29万1000回再生を突破し、「通行人びっくりしそうｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：塀から外を眺める大型犬→まるで『おっさん』のようで…見つけたら思わず二度見する光景】

中に人間入ってる…？

TikTokアカウント「simba_052」に投稿されたのは、塀から外を眺めているゴールデンドゥードル「シンバ」のお姿。塀に手をかけて立ち上がり、外の景色を眺めている様子。

飼い主さんには「女子高生の帰りを眺めるおっさん」みたいだと言われてしまったシンバ。ただ、中に人間が入っている感じは否めません。

確実に二度見してしまう立ち姿

シンバは尻尾をくるんと上に上げて、楽しそうな笑顔で景色を眺めています。もし塀の外からシンバを発見したら、二度見間違いなしの光景です。

背筋をピンと伸ばしていることで、さらに人間味が溢れてしまっているシンバ。そのうち、人間の言葉で話しかけてきそうな雰囲気すら漂っていたんだとか。

「朝の挨拶運動」を頑張るワンコ

シンバは塀の外を見ながら、よく「朝の挨拶運動」を行なっているのだそう。通行人や車を確認しながら、地域の安全を守るという大役を担っているようです…！

おっさんすぎる立ち方で、この日も外を見ていたシンバ。人間味が溢れすぎているシンバに会えたら、可愛さのあまり何度も前を通ってしまいそうです。

投稿には「通行人びっくりしそうｗ」「可愛すぎる」「普通に喋りだしそうで草」「着ぐるみの中はオッサンですねｗ」「好きな人にはたまらん光景」「横で一緒に外を眺めたい」といったコメントが寄せられています。

シンバの愉快な日常は、TikTokアカウント「simba_0527」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「simba_0527」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。