旅行やコンサートに　ケンコー・トキナーが折りたたみ可能な双眼鏡『SG-HII』3モデルを発売

ケンコー・トキナーは、コンパクトに折りたたみが可能な2軸ダハプリズム双眼鏡『SG-HII 8×21 / 10×24 / 12×24』を、6月26日より販売開始することを発表した。

（関連：【画像】コンパクトで子供でも使いやすい仕様）

本製品は2軸式構造により折りたたみが可能なコンパクト双眼鏡。持ち運びに便利な設計に加え、目幅調整範囲が広く、小さな子どもでも使いやすい仕様となっている。旅行やコンサート、観劇など幅広い用途に対応する。

レンズ面には高透過多層膜（マルチコート）を施しており、抜けのいいクリアで明るい視界を実現。2軸式の折りたたみ機構により眼幅を小さくすることもでき、子どもでも扱いやすい構造となっている。

価格はオープン価格で、想定販売価格（税込）は『SG-HII 8×21』が3,960円、『SG-HII 12×24』が4,840円となる。

■製品情報製品名：SG-HII 8×21 / 10×24 / 12×24メーカー：ケンコー・トキナー発売日：6月26日価格：想定販売価格 3,960円～4,840円（税込）主な仕様：2軸ダハプリズム式、折りたたみ可能、マルチコートレンズ

（文＝リアルサウンド編集部）