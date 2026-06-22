人事院が初の意識調査

人事院は、国家公務員を対象に転勤に関する意識調査を初めて実施し、結果を公表した。

転居を伴う転勤に前向きな職員と、後ろ向きな職員の割合は伯仲していた。消極的な理由として金銭的な負担を挙げる回答が多く、人事院は経済的な支援を検討する考えだ。

転勤に積極的な回答は「どこにでもぜひ行きたい」が５・１％、「条件が合えば行きたい」が４２・２％で計４７・３％だった。消極的な回答は「絶対に行きたくない」が１６・１％、「できれば行きたくない」が３６・５％で計５２・６％だった。

年代別に見ると、４０歳代前半以下では、若いほど積極的な傾向が浮かんだ。５０歳代以上も３０歳代や４０歳代と比較すると、前向きな回答が多かった。

転勤したくない理由（複数回答可）では、「金銭的負担がある」が多かった。持ち家や子育てを理由に挙げる回答も目立った。

人事院は、人材確保や離職対策の観点からも転勤のあり方を検討する。転勤する職員の負担軽減のため、官舎の整備や経済的な支援などを具体化していく考えだ。川本裕子総裁は１７日の記者会見で「（転勤が）経済的にマイナスにならない支援、その先には新たな金銭的なインセンティブ（報酬）の創設が考えられる」と述べた。

調査は、昨年１２月から今年１月に一般職の常勤国家公務員約２８万人を対象に行われ、約１１万人から回答を得た。